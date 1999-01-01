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ИЗМИР

Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева

Янв 26
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Конкурс лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева
Межрегиональное общественное движение «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» приглашает предприятия Удмуртской Республики принять участие в Конкурсе лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева для успешного решения стратегических задач по повышению производительности труда.

Конкурс инициирован с 2011 года Межрегиональным общественным движением «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» и проводится в форме оценки уровня развития процессов, сотрудников и/или уровня устойчивого развития предприятия. Оценку проводят независимые эксперты из числа ведущих консультантов и лучших производственных топ-менеджеров страны. По условиям Конкурса - оценка очная, что подразумевает выезд экспертов на предприятие. Став участником, предприятие получает отчет о текущем состоянии и потенциале развития производственной системы, рекомендации по более эффективному повышению производительности, рекомендательную оценку о готовности организации к государственной сертификации системы менеджмента бережливого производства (СМБП). По результатам аттестации всех конкурсантов определяются победители в 18 номинациях.

Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева состоится на экономическом форуме в г. Красноярске 12-14 апреля 2018 года.

Подать заявку необходимо до 31 января 2018 года.

Подать заявку на участие в Конкурсе можно на сайте: www.leanforum.ru или получить более подробную информацию в Оргкомитете, позвонив по телефону горячей линии 8-800-2000-915, вн.1027.



 
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