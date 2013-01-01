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Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в Центральной России цифровую подстанцию

Авг 5
Ивановская область Центральный федеральный округ
Компания «Россети Центр» ввела в эксплуатацию первую в Центральной России цифровую подстанцию
В Белгородской области состоялась торжественная церемония открытия подстанции 35/10 кВ «Никольское». Это первая цифровая подстанция на территории Центрального региона России. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Подстанция «Никольское» — один из самых современных энергообъектов в России. В рамках Концепции цифровой трансформации центр питания реконструирован с применением международных стандартов МЭК 61850. Программные комплексы на микропроцессорной элементной базе интегрированы с устройствами автоматизированной системы диспетчерского управления. Все данные о параметрах работы оборудования, телеизмерениях, телеуправлении и телесигнализации поступают по цифровым каналам передачи данных в Единый центр управления сетями филиала. При этом диспетчер не только наблюдает за технологическими процессами, но и обеспечивает удаленное управление коммутационными аппаратами и оборудованием РЗА. Введение цифровых технологий позволит существенно повысить качество электроснабжения потребителей.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в своем выступлении поблагодарил энергетиков «Россети Центр» и лично Игоря Маковского за то, что Белгородская область была выбрана в качестве пилотного региона для цифровой трансформации. «Белгородская область активно развивается, здесь строятся новые предприятия, реализуются программы жилищного строительства. И очень важно, что энергетики стремится удовлетворить растущие потребности региона в новой мощности, инвестируют в новую, высокотехнологичную сетевую инфраструктуру. Мы благодарим «Россети Центра» за сотрудничество и надеемся, что оно и в дальнейшем будет развиваться так же плодотворно», - подчеркнул глава региона.

«Белгородская область - это эталонный регион, по многим показателям передовой, открытый ко всему новому и прогрессивный. Объем и параметры нашего сотрудничества в рамках Концепции цифровой трансформации четко зафиксированы Соглашением о взаимодействии, где, в том числе, отражены пожелания руководства региона заверить процесс цифровизации всех подстанций в течение трех лет. Мы намерены приложить все усилия для его полной и своевременной реализации. Для этого у нас все необходимые силы, ресурсы и компетенции», - сказал генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Уже до конца 2019 года компания реализует в регионе еще целый ряд не имевших ранее аналогов в Центральной России проектов. В их числе –Единый центр управления сетями «Белгородэнерго», оснащение всей спецтехники и автотранспорта энергетиков системой ГЛОНАСС, реализация проекта «Цифровой РЭС» на базе Борисовского РЭС. В общей сложности на цифровизацию электросетевого комплекса Белгородской области «Россети Центр» направит более 7 миллиардов рублей.



 
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