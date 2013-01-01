Князь Монако провел тест-драйв катера «Риф 75 «Брат» ростовского судостроительного завода



Работающий в Ростове-на-Дону судостроительно-судоремонтный завод «Риф» передал первый катер своей новой европейской линейки «Риф» в яхт-клуб в Монако.

В ходе испытаний, которые лично проводил Альбер II, «Риф 75 «Брат» уверенно вышел на глиссирующий режим и показал крейсерскую скорость в 80 км/ч при волнении 1,5 балла. Главный секретарь Яхт-клуба Монако Барнард д’Алессандри заявил, что судно найдет свое применение при проведении различных регат в качестве судейского катера, а также будет использоваться для доставки пассажиров на борт круизных лайнеров и мега-яхт.

Российское производство катеров серии «Риф» полностью соответствует требованиям европейских стандартов, о чем свидетельствует недавно полученный сертификат СУ. Завод «Риф» планирует сотрудничество со многими крупными маринами и яхт-клубами Лазурного берега, а также выход в другие страны Евросоюза. Выпускаемый им катер отличается габаритными размерами, которые позволяют перевозить его в любую точку мира в стандартном 40-футовом контейнере.

Катера из полиэтилена высокой плотности серии «Риф» длиной от 7,5 до 12 метров уже эксплуатируются в странах Северной Африки на побережье Красного моря и в акватории реки Нил. Инновационный материал, из которого созданы корпуса этих катеров, хорошо зарекомендовал себя в условиях жаркого климата – он не обрастает микроорганизмами, не деформируется, не подвержен коррозии.

ССЗУ «Риф» не только ориентируется на экспорт, но и инвестирует в России. Недавно компания завершила строительство яхт-клуба «5 Причал» в Бухте Андреева в Таганроге. Причальный фронт яхт-клуба представляет собой линию 288м/п из 12 железобетонных понтонов с возможностью одновременного размещения до 80 судов длинной до 25 метров.Строительство этого яхтенного порта осуществлялось с использованием новых технологий и современных материалов под надзором доно-кубанского филиала российского Речного регистра, с соблюдением природоохранных требований Росприроднадзора и Росрыболовства.

Ростов-на-Дону, Южный федеральный округ