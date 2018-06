Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами

Китайская компания из Харбина подписала соглашение о намерениях покупки и обеспечения продажи пластинчатых чипсов DRIVE на территории Китайской Народной Республики.

В середине июня 2018 года Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, организовал прием деловой делегации из Китайской Народной Республики для проведения бизнес-встреч с омскими производителями продуктов питания, такими как: ООО «Торгово-промышленная компания «Сладонеж», ООО «ПКФ «Сибирская белочка» и ООО «Сибснэк».

Напомним, что первый контакт омских и китайских бизнесменов состоялся в рамках международной выставки SIAL China 2018 в мае нынешнего года. Участием омских предприятий в выставке занимался региональный Центр поддержки экспорта, в рамках областного финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе деловых переговоров торговая компания из Харбина, которая специализируюется на поставках продуктов широкого потребления в КНР - Suifenhe Tianqiang Economic and Trade Co., Ltd и ООО «Сибснэк» подписали соглашение о намерениях покупки и обеспечения продажи пластинчатых чипсов DRIVE на территории Китайской Народной Республики.

«Центр поддержки экспорта Омской области точечно осуществляет работу с омскими предприятиями, осуществляющими экспортные поставки зарубеж, оказывая содействие в поиске иностранных партнеров, подготовке необходимой документации и организации деловых переговоров. В результате визита китайской бизнес-делегации было подписано соглашение о намерениях. Компания из КНР обязуется покупать не менее одного сорокафутового контейнера чипсов в месяц, начиная с ноября 2018 года до июля 2019 года. Первый такой контейнер китайские предприниматели должны заказать и оплатить уже в начале июля 2018 года», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Приезд китайской делегации в Омск оказался результативным. На данный момент продолжаются переговоры представителей Китайской Народной Республики с омским производителем конфет - ООО «ПКФ «Сибирская белочка». Стороны планируют подписать соглашение о намерениях на поставку кондитерских изделий омского производства в КНР.