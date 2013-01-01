Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ИЮН, 08:16 МСК
USD (ЦБ)    63,7873
EUR (ЦБ)    73,6871
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами

Июн 22
Омская область Сибирский федеральный округ
Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами

Китайская компания из Харбина подписала соглашение о намерениях покупки и обеспечения продажи пластинчатых чипсов DRIVE на территории Китайской Народной Республики.
В середине июня 2018 года Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и инвестиций, организовал прием деловой делегации из Китайской Народной Республики для проведения бизнес-встреч с омскими производителями продуктов питания, такими как: ООО «Торгово-промышленная компания «Сладонеж», ООО «ПКФ «Сибирская белочка» и ООО «Сибснэк».

Напомним, что первый контакт омских и китайских бизнесменов состоялся в рамках международной выставки SIAL China 2018 в мае нынешнего года. Участием омских предприятий в выставке занимался региональный Центр поддержки экспорта, в рамках областного финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе деловых переговоров торговая компания из Харбина, которая специализируюется на поставках продуктов широкого потребления в КНР - Suifenhe Tianqiang Economic and Trade Co., Ltd и ООО «Сибснэк» подписали соглашение о намерениях покупки и обеспечения продажи пластинчатых чипсов DRIVE на территории Китайской Народной Республики.

«Центр поддержки экспорта Омской области точечно осуществляет работу с омскими предприятиями, осуществляющими экспортные поставки зарубеж, оказывая содействие в поиске иностранных партнеров, подготовке необходимой документации и организации деловых переговоров. В результате визита китайской бизнес-делегации было подписано соглашение о намерениях. Компания из КНР обязуется покупать не менее одного сорокафутового контейнера чипсов в месяц, начиная с ноября 2018 года до июля 2019 года. Первый такой контейнер китайские предприниматели должны заказать и оплатить уже в начале июля 2018 года», - отметил генеральный директор Агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Приезд китайской делегации в Омск оказался результативным. На данный момент продолжаются переговоры представителей Китайской Народной Республики с омским производителем конфет - ООО «ПКФ «Сибирская белочка». Стороны планируют подписать соглашение о намерениях на поставку кондитерских изделий омского производства в КНР.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Омская область:
20 Июн:
15 Июн:
9 Июн:
Сибирский федеральный округ:
8 Июн:
6 Июн:
4 Июн:
РОССИЯ:
22 Июн:
21 Июн:
21 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал

Шутки про Навального и личная неприязнь. Почему Слуцкий и Уткин покинули Первый канал
События и факты 1

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте
Бизнес и психология

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС

«Попытка наладить стабильный доход казны». Зачем власти затеяли пенсионную реформу и поднимают НДС
Интервью и комментарии

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

Узнай, страна

Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами

Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами

«Обь» отправится на Ямал из Ленинградской области

«Обь» отправится на Ямал из Ленинградской области

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

08:07 Для борьбы с мошкой вблизи «Волгоград-арены» экологи решили применить ваниль Для борьбы с мошкой вблизи «Волгоград-арены» экологи решили применить ваниль
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
Болтон едет в Москву, Кремль и Белый дом молчат. Как проходит подготовка к возможной встрече Путина и Трампа
07:48 В ближайшие дни в Россию приедет делегация Конгресса США В ближайшие дни в Россию приедет делегация Конгресса США
07:30 В Гватемале автобус с 55 студентами сорвался в пропасть, погибли около 8 человек
07:18 В Японском море прошли учения на корабле ТФО России «Адмирал Пантелеев» В Японском море прошли учения на корабле ТФО России «Адмирал Пантелеев»
06:52 В Хабаровске состоялась церемония памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны В Хабаровске состоялась церемония памяти и скорби о погибших в годы Великой Отечественной войны

Узнай, страна!

09:52 Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами Китайские предприниматели приехали в Омск за чипсами
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
«Ничего они не теряют». Что происходит с бензином на российском рынке
03:50 «Обь» отправится на Ямал из Ленинградской области «Обь» отправится на Ямал из Ленинградской области
01:46 В «Титановой долине» на Урале запушено первое высокотехнологичное производство В «Титановой долине» на Урале запушено первое высокотехнологичное производство
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
21 ИЮН, 19:33 В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир» В парке «Боровский» начали делать «Тюменский пломбир»
20 ИЮН, 20:32 Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области
«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?
«Мы с детства мечтали о таком!» Сборная России прошла в плей-офф ЧМ – что дальше?
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter