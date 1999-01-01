Кемеровские очередники получили 45 квартир в первом в регионе доме соцнайма



Новый девятиэтажный наемный дом социального использования расположен в Кемерово в большом жилищном комплексе «Северная звезда», предназначенном для улучшения жилищных условий льготных категорий граждан

«Это уникальный проект комплексной застройки в городе Кемерово, который реализуется с 2015 года. Его можно назвать «социальным», так как около 80 процентов из 1400 квартир в домах комплекса получают дети-сироты, ветераны боевых действий, многодетные и малообеспеченные семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие нуждающиеся категории кузбассовцев», — отметил и. о. заместителя губернатора Кемеровской области Александр Шнитко.

На торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового дома он вручил кузбасским семьям ключи от 45 квартир, предоставленных по договорам соцнайма, а также два льготных займа и девять социальных выплат на приобретение собственного жилья.

Получить право проживания в наемном доме социального использования доме могут граждане, признанные нуждающимися в жилье, но не имеющие возможности самостоятельно приобрести его в собственность. Договор социального найма заключается на десять лет и может быть продлен еще на десятилетие, если за это время у семьи не повысится доход или не появится собственное жилье. За пользование жилым помещением семьи обязаны оплачивать коммунальные услуги и установленную муниципалитетом арендную плату, размер которой значительно ниже рыночной.

На строительство многоквартирного дома было направлено более 58 млн руб. из бюджетов разных уровней, причем львиную долю (более 51 млн. рублей) выделили из областного бюджета.

В квартирах новостройки установлены пластиковые окна, современные входные двери, сантехника, счетчики, вход в подъезд оборудован пандусом. В шаговой доступности находятся детский сад, магазины, аптека, спортивный комплекс «Северный» и почтовое отделение.

По данным областного департамента строительства, жителям Кузбасса предоставляются льготные жилищные ссуды под 0,3 и 5 процентов годовых сроком на 20 лет. За время действия этой программы с 2001 года собственное жилье приобрели 17 944 семьи. В год празднования 100-летия областной столицы 50 кемеровских семей получат льготные займы и 38 семей — социальные выплаты.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ