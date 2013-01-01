Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке



Центр поддержки экспорта Омской области приглашает малый и средний бизнес принять участие в Казахстанской международной выставке строительства и архитектуры «AstanaBuild 2019» на льготных условиях.

С 22 по 24 мая в Астане состоится ведущая профессиональная выставка строительства и архитектуры, которая проходит при поддержке Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Акимата города Астаны.

Выставка «AstanaBuild»- это прекрасная возможность получить точную и достоверную информацию о рынке строительных материалов, последних новинках и разработках ведущих отечественных компаний, технологиях производства. Экспозиция выставки охватывает всё многообразие строительных материалов для возведения современных зданий и конструкций в нынешних условиях, а также внутренней и наружной отделки.

Центр поддержки экспорта Омской области оказывает содействие предпринимателям по выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий и является подразделением Агентства развития и инвестиций. В рамках участия омского бизнес-сообщества в выставке «AstanaBuild 2019» Центр оплатит аренду коллективного стенда, регистрационный взнос и окажет услуги по разработке информационно-презентационных материалов для компаний-участников и их перевод на иностранные языки.

Отметим, что компаниям-участникам необходимо самостоятельно оплатить затраты по проезду и проживанию своих представителей, распечатку информационно-презентационных материалов, а также при необходимости доставку выставочных образцов.

«Выставка AstanaBuild – является эффективным рабочим инструментом для поддержания и расширения сотрудничества казахстанских и зарубежных компаний. В рамках деловой программы выставки планируется проведение мероприятий по актуальным отраслевым вопросам: конференции, тематические семинары, круглые столы, деловые переговоры и мастер-классы. Омские предприниматели смогут получить бесценный опыт работы на международных выставках, новые контакты, представить свою продукцию, разработки и новинки, а также заключить экспортные контракты», - отметили в Центре поддержки экспорта.

Оставить заявку на участие в выставке и подробнее ознакомиться с программой деловых миссий можно на сайте Центра. Прием заявок продлится до 25 апреля, количество участников в выставке ограничено!

Центр поддержки экспорта находится по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон +7(3812)40-88-77.