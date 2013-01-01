«КамАЗ» запустил импортозамещающее производство облегченных топливных баков



В Набрежных Челнах (Татарстан) на прессово-рамном заводе «КамАЗа» состоялся торжественный запуск новой линии по производству алюминиевых топливных баков, которые ранее не выпускались в России. Общий объем финансирования проекта составил 544 млн рублей.

Мощность нового производства составляет 35 тысяч баков с объёмом от 200 до 800 литров в год. Новая линия является универсальной и позволяет производить как алюминиевые, так и стальные топливные баки.

«В этом году мы запускаем в производство новое поколение автомобилей КамАЗ, и этот проект особенно значим для компании. Собственная линия алюминиевых топливных баков позволит нам в режиме реального времени отслеживать качество баков как важнейшего компонента автомобилей КамАЗ, а также совершенствовать их конструкцию. Это ещё один шаг компании в реализации стратегии импортозамещения», — отметил генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Алюминиевые топливные баки используются в автомобилях, предназначенных для магистральных, междугородных и городских перевозок. Среди преимуществ использования облегченных баков — снижение веса по сравнению со стальными топливными баками, коррозионная стойкость и пожаробезопасность. Благодаря реализации проекта «КамАЗ» откажется от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии. Использование баков собственного производства позволит компании экономить до 500 млн рублей в год или от 10 до 18 тыс. рублей в расчёте на один бак.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ