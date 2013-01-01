Из-Санкт-Петербурга начал курсировать туристический поезд в Арктику



Из Петербурга 5 июня впервые стартует специальный туристический поезд, направляющийся в арктические регионы. Конечной точкой маршрута, рассчитанного на 11 дней, станет столица Норвегии Осло. В первой группе, состоящей из 91 человека, – туристы из Германии, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, а также США.

Состав из девяти вагонов повышенной комфортности получил название Zarengold, то есть - «Царское золото». Первая остановка предусмотрена в Петрозаводске, чтобы туристическая группа смогла посетить Кижи. Следующей станцией будет Кемь, откуда пассажиры отправятся на Соловецкие острова, где смогут высаживаться на берег для осмотра достопримечательностей. Затем Zarengold доедет до Мурманска, поселка Никель, после чего пересечет границу с Норвегией. Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ

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