Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок



На ульяновском заводе «Вестас Рус» в формате видеоконференции прошла торжественная церемония отправки первой партии лопастей для ветроустановок в Данию. Партнерами проекта, локализованного в России, выступают датская компания Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области. Объем инвестиций составил более 2 млрд рублей, создано более 400 рабочих мест. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения.

Партия из 48 лопастей длиной 62 метра и весом 12,5 тонн каждая отправлены с площадки ульяновского предприятия грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах они будут доставлены заказчику в Данию к середине мая. Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит заказчику построить 55 МВт новой ветрогенерации. Ульяновская область, Приволжский федеральный округ

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