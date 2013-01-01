Из Ульяновска впервые отправили в Данию лопасти российского производства для ветроустановок
Апр 15
На ульяновском заводе «Вестас Рус» в формате видеоконференции прошла торжественная церемония отправки первой партии лопастей для ветроустановок в Данию. Партнерами проекта, локализованного в России, выступают датская компания Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области. Объем инвестиций составил более 2 млрд рублей, создано более 400 рабочих мест. Экспорт одного из ключевых компонентов ветроустановки осуществляется впервые в истории отечественного энергомашиностроения.
Партия из 48 лопастей длиной 62 метра и весом 12,5 тонн каждая отправлены с площадки ульяновского предприятия грузовым автотранспортом в порт Тольятти, откуда водным путем на двух судах они будут доставлены заказчику в Данию к середине мая.
Оборудование предназначено для турбин Vestas марки V126 единичной мощностью 3,45 МВт и позволит заказчику построить 55 МВт новой ветрогенерации.
Ульяновская область, Приволжский федеральный округ
15 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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