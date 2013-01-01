Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники
Выполненные по спецзаказу MMS Mobile Cranes экскаваторы-погрузчики TLB 825 производства российского холдинга «РМ-Терекс» поставлена в дилерский центр в Йоханнесбурге (ЮАР).
В рамках сотрудничества сервисная бригада специалистов компании «РМ-Терекс» прибудет в ЮАР для введения техники в эксплуатацию и обучения инженеров заказчика особенностям управления и обслуживания техники.
По словам директора экспортных продаж «РМ-Терекс» Алексея Пунько,
поставка на отличающийся высокой конкуренцией на рынок спецтехники ЮАР – очередное подтверждение экспортного потенциала компании и в целом российского машиностроения.
«РМ-Терекс» объединяет крупные российские машиностроительные заводы «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Заволжский завод гусеничных тягачей», на которых производятся экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, гусеничные снегоболотоходы и другая техника. Вся выпускаемая продукция имеет официальный статус «Сделано в России».
Производственные комплексы и инженерные центры расположены в Твери, Заволжье, Челябинске, Брянске.
Тверская область, Центральный федеральный округ
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