Из Твери в ЮАР отправили первую партию «тропической версии» строительно-дорожной техники



Выполненные по спецзаказу MMS Mobile Cranes экскаваторы-погрузчики TLB 825 производства российского холдинга «РМ-Терекс» поставлена в дилерский центр в Йоханнесбурге (ЮАР).

Машины произведены на заводе «Тверской экскаватор с учетом разнообразия климатических зон Южно-Африканской Республики – от сухой пустыни до субтропиков. Так, для повышения износостойкости в условиях высоких температур и влажности была разработана и применена дополнительная защита двигателя, а рукава высокого давления и штоки гидроцилиндров получили уникальное «тропическое» исполнение.

В рамках сотрудничества сервисная бригада специалистов компании «РМ-Терекс» прибудет в ЮАР для введения техники в эксплуатацию и обучения инженеров заказчика особенностям управления и обслуживания техники.

По словам директора экспортных продаж «РМ-Терекс» Алексея Пунько,

поставка на отличающийся высокой конкуренцией на рынок спецтехники ЮАР – очередное подтверждение экспортного потенциала компании и в целом российского машиностроения.

«РМ-Терекс» объединяет крупные российские машиностроительные заводы «Тверской экскаватор», «Брянский арсенал», «Челябинские строительно-дорожные машины», «Заволжский завод гусеничных тягачей», на которых производятся экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, гусеничные снегоболотоходы и другая техника. Вся выпускаемая продукция имеет официальный статус «Сделано в России».

Производственные комплексы и инженерные центры расположены в Твери, Заволжье, Челябинске, Брянске.

Тверская область, Центральный федеральный округ