Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка»
Дек 25
В будни электрички будут ходить от Финляндского вокзала до Сортавалы, а по выходным - до Маткаселькя, сокращая до пяти часов время в пути до станции, от которой для туристов начинается дорога к горному парку «Рускеала» или на Валаам.
В пути «Ласточка» будет делать остановки в Выборге, Каменногорске и в Элисенвааре. Пока открыто одностороннее направление, но с 9 января электрички поедут не только из Санкт-Петербурга, но и из Карелии..
Доступны три класса обслуживания пассажиров — бизнес, эконом и базовый. Созданы условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья— предусмотрены подъемники и места с креплениями для инвалидных колясок, а первый вагон оборудован кнопками вызова проводника.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
25 Дек 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|25 Дек:
|25 Дек:
|25 Дек:
Центральный федеральный округ:
|25 Дек:
|25 Дек:
|24 Дек:
РОССИЯ:
|24 Дек:
|24 Дек:
|24 Дек: