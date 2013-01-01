Из Санкт-Петербурга в Карелию начали ездить новые скоростные поезда «Ласточка»



В будни электрички будут ходить от Финляндского вокзала до Сортавалы, а по выходным - до Маткаселькя, сокращая до пяти часов время в пути до станции, от которой для туристов начинается дорога к горному парку «Рускеала» или на Валаам.

В пути «Ласточка» будет делать остановки в Выборге, Каменногорске и в Элисенвааре. Пока открыто одностороннее направление, но с 9 января электрички поедут не только из Санкт-Петербурга, но и из Карелии..

Доступны три класса обслуживания пассажиров — бизнес, эконом и базовый. Созданы условия для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья— предусмотрены подъемники и места с креплениями для инвалидных колясок, а первый вагон оборудован кнопками вызова проводника.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ