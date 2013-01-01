Из Ростовской области отправили первые десять российских комбайнов в Луганскую народную республику



Первые 10 комбайнов производства российской компании «Ростовские сельскохозяйственные машины» («Ростсельмаш»), предназначенные для передачи аграрным хозяйствам ЛНР, прибыли в Луганск из Ростова-на-Дону. Это первая сельхозтехника, переданная из Российской Федерации в ЛНР по лизингу.

Три комбайна марки «Акрос-550» и семь комбайнов марки «Вектор-410» уже распределены среди сельхозпредприятий Антрацитовского, Лутугинского, Свердловского и Краснодонского районов ЛНР.

В настоящее время идет процесс разгрузки и сборки техники: комбайны мостовым краном подаются на площадку, затем погрузчики доставляют колеса, где их уже монтируют механизаторы хозяйств, получивших технику. Затем идет проверка всех систем, заправка топливом, монтируются габаритные огни и т.д.

«На сегодняшний день машинно-тракторный парк республики устарел на 90%, и эти 10 единиц существенно повлияют на обновление. Пусть на сегодняшний день это будет точечно, но это принесет очень большую пользу», — отметил начальник отдела прогнозирования и развития инфраструктуры рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Олег Дубравин.

Это первый этап по обновлению машинно-тракторного парка ЛНР. В ближайшее время техника приступит к уборке урожая 2019 года на луганских полях.

Ростовкая область, Южный федеральный округ