Из Подмосковья экспортировали первое российское оборудование для термической переработки отходов



В Московской области ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») завершил изготовление и отгрузил первую партию оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию Riverside в Великобритании.

Подольское предприятие изготавливает комплект пароперегревателей для паровых котлов завода Riverside в соответствии с контрактом, который был подписан в начале текущего года. Пароперегреватели заменят аналогичное оборудование в рамках модернизации британского завода. Поставка полностью должна быть осуществлена в 2020 году.

Комплектное оборудование изготавливается в одном производственном комплексе и независимо от страны поставки, имеет одинаковые характеристики по качеству, надежности и экологичности.

Московская область, Центральный федеральный округ