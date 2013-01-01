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Из Новосибирска в Египет поставили компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
Из Новосибирска в Египет поставили компоненты ядерного топлива для исследовательского реактора

Контракт на поставку был заключен между Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО «НЗХК»), который входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», и Организацией по атомной энергии Египта.
Продукция новосибирского предприятия предназначена для производства ядерного топлива для реактора ETRR-2, расположенного в египетском Центре ядерных исследований в городе Иншас. Этот многоцелевой ядерный реактор используется для различных научных исследований в области физики элементарных частиц, материаловедения, ядерной медицины, а также для наработки стабильных изотопов.

«Для Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Египет является важным и перспективным рынком. В 2017 году вступил в силу контракт на поставку ядерного топлива на все четыре энергоблока будущей АЭС «Эль Дабаа» общей мощностью 4800 МВт до конца срока эксплуатации. Кроме того, дочернее предприятие АО «ТВЭЛ» - Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ») - принимает участие в строительстве сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС «Эль Дабаа» в качестве субподрядчика по проектированию», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. Эта компания обеспечивает ядерным топливом 72 энергетических реактора в 14 странах мира, исследовательские реакторы в 8 странах мира, является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС.

В холдинг включены предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ



 
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