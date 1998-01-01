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Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

Ноя 22
Москва Центральный федеральный округ
Из Московской в Иркутскую область поставят 500 тысяч тонн труб для участка газопровода «Сила Сибири»

"Газпром" заключил с АО "Загорский трубный завод" крупнейший контракт объемом 41,2 млрд рублей на закупку труб большого диаметра, которые пойдут на строительство участка "Ковыкта-Чаянда" экспортного магистрального газопровода в Китай.
Этот современный завод с 2017 года присоединился к основным игрокам на российском рынке ТБД - "Ижорскому трубному заводу" "Северстали", "Выксунскому металлургическому заводу ОМК», "Волжскому трубный заводу ТМК» и "Челябинскому трубопрокатному заводу".

Отгружать свою продукцию «Загорский трубный завод» начнет с января 2019 года, а полностью выполнить контракт с «Газпромом» планирует весной 2021 года.

Первая очередь "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с КНР в районе Благовещенска предусматривает строительство 2157,9 км линейной части. Первый участок Ковыкта-Чаянда составит 803,5 км. Для вывода магистрали на полную мощность в 38 млрд кубометров газа в год по экспортным поставкам необходимо построить за следующие пять лет еще 2293 км линейной части.

Этот газопровод – не единственный стратегический объект. Ранее, в начале ноября «Газпром» заключил сделку в 21,5 млрд рублей с Трубной металлургической компанией" (ТМК) на поставку 255 тыс. тонн труб на для расширения газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Всего с начала 2018 года компании группы "Газпром" закупили 1,55 млн тонн труб большого диаметра на 131,1 млрд рублей.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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