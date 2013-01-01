Из Мордовии в Китай поставили первую партию стеклянной колбы для производства светодиодных ламп



Завод «Лисма» первый из светотехнических предприятий России поставит свою продукцию в КНР - отгружена партия стеклянной колбы А60, сумма контракта составила 58 тысяч юаней.

Два контейнера заготовок, из которой будут изготовлены светодиодные лампы, отправятся автомобильным транспортом из Саранска в Новороссийске, а затем морем — до порта в Циндао.

Генеральный директор «Лисмы» Игорь Константинов, считает, что этот контракт имеет особое значение как для предприятия, так и в целом для предприятий Мордовии и России в целом, поскольку как импорт продукции из Китая в Россию растет с каждым годом, экспорт в эту страну становится редким явлением, а китайские производители практически на 95% занимают рынок светотехники в нашей стране.

То, что завод из Мордовии отгрузил свою продукцию в Китай, подтверждает, что в России могут выпускать качественную продукцию по конкурентоспособной цене.

На заводе «Лисма» в прошлом году проведена масштабная модернизация стекольного производства. Реконструирована печ «Риббон» стоимостью порядка 60 миллионов рублей, усовершенствованы технологические процессы, снижена себестоимость и повышено качество продукции.

Сегодня завод поставляет стеклянную колбу в Африку, в Иран, а теперь и в Китай.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ