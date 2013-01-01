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Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения"

Дек 26
Москва Центральный федеральный округ
Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения"

Предприятие создано на базе легендарного завода имени Седина в рамках инвестиционного проекта «Южно-российский центр тяжелого станкостроения», который реализуется с 2016 года при поддержке федеральных властей и администрации Краснодарского края.
Высокотехнологичный токарно-карусельный станок, предназначенный для обработки изделий из черных и цветных металлов, успешно прошел все испытания и был отгружен белгородскому предприятию энергомашиностроения «Белэнергомаш — БЗЭМ». С этим заводом подписаны контракты на поставку в следующем году станков «Южного завод тяжелого станкостроения».

На краснодарском предприятии сегодня завершается реконструкция производственных площадей и установка современного оборудования.

Со следующего года производство станков и обрабатывающих центров заработает на полную мощность. Здесь будут выпускать востребованное в российском энерго-судо-и теплостроении, металлургии, железнодорожном машиностроении оборудование, которое до сих пор закупалось за рубежом.

Завод имени Седина, на котором первый токарный станок выпустили еще в 1915 году, с 1990-х годов несколько раз реорганизовывался и находился в процедурах банкротства. В 2014 году в связи с закредитованностью, отсутствием оборотных средств и долгами по зарплате его работа была приостановлена.

Региональные власти к декабрю 2016 решили вопрос с погашением задолженности по зарплате на сумму 16 млн рублей перед 151 работником предприятия. Был разработан проект восстановления на базе завода отрасли станкостроения в Краснодарском крае и найден инвестор.

К 2020 году на «Южном заводе тяжелого станкостроения» планируется создать до 300 новых рабочих мест, на которые будут трудоустраивать в том числе работавших здесь до банкротства инженеров и рабочих. Достигнута договоренность с Кубанским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в сфере подготовки кадров, прохождении студентами производственной практики.

Краснодарский край, Южный федеральный округ



 
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