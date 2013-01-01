Из Калининграда отправили в межокеанский переход второй траулер-сейнер, построенный для Камчатки
Янв 10
В Калининграде Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отправил на Камчатку второй траулер-сейнер проекта SK-3101R «Командор», построенный для Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский). Судно пошло на Дальний Восток южным маршрутом через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны.
Этим же путем на Камчатку был отправлен в конце сентября головной траулер-сейнер данного проекта «Ленинец». В настоящее время первое судно уже работает на промысле рыбы. Еще один траулер «Ударник» находится на заключительной стадии строительства.
Среднетоннажные суда проекта SK-3101R предназначены для лова рыбы кошельковым неводом, донным и пелагическим тралом и снюрневодом. Основной особенностью судна является хранение улова в RSW танках (танки охлаждаемой морской воды).
Планируется, что «Командор» прибудет на Камчатку в конце февраля – начале марта. После настройки оборудования судно приступит к работе на промысле.
Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ
10 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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