Из Ярославской области субъектам РФ начали поставлять инновационное офтальмологическое оборудование



Первые в России мобильные лазерные системы для рефракционной коррекции зрения и хирургии глаукомы произведены на предприятии холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и уже применяются в Коми в Республиканском центре микрохирургии.

Это оборудование Рыбинский завод приборостроения (входит в «Росэлектронику») разработал вместе с ярославской «Межрегиональной клиникой».

Создана уникальная система для выполнения сложных рефракционных операций с помощью твердотельного импульсного наносекундного лазера. Ультрафиолетовое излучение комплекса с длиной волны 213 нм полностью поглощается роговицей, не проникая во внутренние отделы глаза. Клинические испытания подтвердили минимальное повреждающее воздействие, а также отсутствие канцерогенного и мутагенного влияния на ткани.

«Нашими специалистами создана передовая хирургическая система, которая позволяет осуществлять офтальмологические операции более эффективным и щадящим способом. По своим функциональным характеристикам она соответствует лучшим мировым образцам, при этом ее стоимость в четыре раз ниже. В 2019 году такие станции будут поставлены в несколько российских офтальмологических клиник. Кроме того, мы начинаем продвижение на международных рынках»,– отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

За счет использования набора предварительных настроек установка быстро адаптируется для новой операции. Кроме того, аппаратура оснащена специальной видеосистемой, которая позволяет хирургу проводить операции «по монитору».

Конструкция лазерного излучателя не требует проведения дорогостоящих профилактических работ для долгосрочного и бесперебойного функционирования. Единственным расходным элементом в обслуживании установки является дистиллированная вода в системе охлаждения, так что нет никакой необходимости в приобретении, хранении, эксплуатации, замене и утилизации содержащих фтор газовых смесей.

Ярославская область, Центральный федеральный округ