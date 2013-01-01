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Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Ноя 13
Москва Центральный федеральный округ
Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Дочерняя компания "НОВАТЭКа доставила китайской компании CNOOC танкером ледового класса Arc7 по Северному морскому пути (СМП) партию сжиженного газа, произведенного на проекте "Ямал СПГ".
Общее время доставки до регазификационного терминала Фуцзянь в Китае составило 20 дней, отрезок по Северному морскому пути был преодолен без ледокольной проводки за 7,5 дней.

По словам главы "Новатэка" Леонида Михельсона, таким образом подтверждена эффективность логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что экспорт СПГ из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в январе-октябре 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,4 процентов. За десять месяцев этого года доставлено 17,334 млрд куб. м. газа.

В России сегодня работают два завода по производству СПГ- "Сахалин - 2" и запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ". Половина акций "Ямал СПГ" принадлежит российской компании "Новатэк", по 20 процентов - французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% - Фонду "Шелкового пути". Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. В августе 2018 года "Ямал СПГ" отгрузил первую партию сжиженного природного газа после запуска второй технологической линии завода.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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