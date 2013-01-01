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Из Якутии впервые в России экспортировали сжиженный газ по железной дороге в криогенных контейнерах

Ноя 6
Москва Центральный федеральный округ
Из Якутии впервые в России экспортировали сжиженный газ по железной дороге в криогенных контейнерах

Со станции «Нижний Бестях» в Якутии отправлена первая партия сжиженного природного газа в Монголию. Груз в криогенных танк-контейнерах принят получателем – монгольской компанией «UB Metan». Ранее таким способом газ из России не транспортировался.
Производство СПГ на станции «Нижний Бестях» удалось организовать благодаря газовым месторождениям, которые обеспечивают город Якутск, и разветвленной сети газопроводов по технологии, разработанной местным ООО «СПГ». Предприятие обеспечивает потребности компании АО «АК «ЖДЯ» («Железные дороги Якутии») по снабжению станций и разъездов электроэнергией и теплом.

«Это ключевое событие, потому что в России до сегодняшнего дня по железным дорогам этот продукт еще не возился в танк-контейнерах. Был решен вопрос производства этих контейнеров на Уралвагонзаводе, их сертификации для перевозки СПГ, были приобретены платформы в Чебоксарах для перевозки крупнотоннажных контейнеров именно под этот проект. Якутия стала экспортером газа наравне с Ямалом и Сахалином. Это большое событие для республики, которая стала шестым регионом России, экспортирующим сжиженный природный газ за пределы РФ», - прокомментировал генеральный директор АО «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин.

В настоящее время АО «АК «ЖДЯ» является единственной железной дорогой в России, где излишки объемов СПГ будут экспортироваться.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ



 
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