Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 НОЯ, 12:08 МСК
USD (ЦБ)    66,5073
EUR (ЦБ)    74,9385

26 НОЯ, 12:08 МСК
USD (ЦБ)    66,5073
EUR (ЦБ)    74,9385

Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Ноя 26
Москва Центральный федеральный округ
Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Завод «Чеченские минеральные воды» осваивает перспективный китайский рынок безалкогольных напитков
Ассортимент завода, который выпускает известную в России минеральную воду «Серноводская», сегодня превышает сто наименований. В этом году предприятие впервые выпустило напиток в алюминиевой банке, в следующем году планирует открыть производство трех новых категорий продукции.

По данным Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, завод минеральных вод уже поставляет свою продукцию в Бахрейн, Шри-Ланку, Казахстан, Азербайджан и Белоруссию и постоянно расширяет географию экспорта.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Ноя:
23 Ноя:
23 Ноя:
Центральный федеральный округ:
23 Ноя:
23 Ноя:
23 Ноя:
РОССИЯ:
26 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц

Пчелы-роботы опыляют цветы, а Panasonic собирает помидоры. Куда идет роботизация теплиц
Наука и технологии

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 6

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Узнай, страна

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»

Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай

Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью

Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Новости СМИ

Новости дня

11:54 Украина требует, чтобы Россия вернула моряков Украина требует, чтобы Россия вернула моряков
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
Маск пошлет миссию на Марс в 2022 году, в России изобрели искусственное сердце и другие новости понедельника
11:24 Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов Скончался диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов
10:32 Совбез ООН созывает экстренное заседание по конфликту России и Украины Совбез ООН созывает экстренное заседание по конфликту России и Украины
10:09 Только 5% японцев согласны, чтобы Россия передала два острова Только 5% японцев согласны, чтобы Россия передала два острова
09:30 Армия Украины и СБУ приведены в полную боеготовность Армия Украины и СБУ приведены в полную боеготовность
09:05 Чечня – самый трезвый регион России Чечня – самый трезвый регион России
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
08:22 Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 550 человек Землетрясение в Иране: число пострадавших превысило 550 человек

Узнай, страна!

11:49 В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230» В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 1230»
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
11:46 Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай
10:07 Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью Норвежская энергосервисная компания заинтересована в сотрудничестве с Новгородской областью
25 НОЯ, 12:15 Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО
23 НОЯ, 23:01 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?
23 НОЯ, 17:49 В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter