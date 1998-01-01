Из Чеченской Республики начали поставлять воду в Китай



Завод «Чеченские минеральные воды» осваивает перспективный китайский рынок безалкогольных напитков

Ассортимент завода, который выпускает известную в России минеральную воду «Серноводская», сегодня превышает сто наименований. В этом году предприятие впервые выпустило напиток в алюминиевой банке, в следующем году планирует открыть производство трех новых категорий продукции.

По данным Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, завод минеральных вод уже поставляет свою продукцию в Бахрейн, Шри-Ланку, Казахстан, Азербайджан и Белоруссию и постоянно расширяет географию экспорта.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный