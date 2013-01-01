Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 09:51 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

17 ЯНВ, 09:51 МСК
USD (ЦБ)    61,5694
EUR (ЦБ)    68,6560

Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов

Янв 17
Москва Центральный федеральный округ
Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов

Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил в Монголию очередную партию локомотивов из семи магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и маневрового ТЭМ18ДМ. Они будут использованы на Улан-Баторской железной дороге, где в общей сложности теперь работают 12 магистральных грузовых локомотивов 2ТЭ25КМ и 12 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.
Специально для Монголии в конструкцию серийных локомотивов внесены изменения, учитывающие природно-климатические особенности страны. Они обеспечивают дополнительную защиту оборудования и локомотивной бригады от пыли. При любых температурах условия труда остаются комфортными.

Изменения коснулись также дизель-генератора, системы воздухоочистки и конструктива высоковольтной камеры. Современная микропроцессорная система определяет необходимую нагрузку дизель-генератора и тяговых машин, контролирует работу вспомогательного оборудования, что повышает эффективность работы тепловозов.

Брянская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
16 Янв:
16 Янв:
16 Янв:
Центральный федеральный округ:
16 Янв:
16 Янв:
16 Янв:
РОССИЯ:
16 Янв:
15 Янв:
15 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции

О некоторых доказательствах действительного наступления Четвертой промышленной революции
Экономика

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?

Оздоровление Крыма. Как власти будут благоустраивать полуостров и во что это обойдется России?
Экономика

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?

Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?
Экономика

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?

Технический премьер без президентских амбиций. Кто такой Михаил Мишустин?
Политика

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России

Прилепин, Мацуев и Исинбаева. Кому Путин поручил изменить Конституцию России
Политика

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра

Правительство России ушло в отставку. Путин назначил нового премьер-министра
Политика

Узнай, страна

Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов

Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов

В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

В Карачаево-Черкесии завершили капремонт автодороги к астрофизической обсерватории и курорту Архыз

В Карачаево-Черкесии завершили капремонт автодороги к астрофизической обсерватории и курорту Архыз

В Белгородской области завершили модернизацию крупного спиртзавода за 1 млрд рублей

В Белгородской области завершили модернизацию крупного спиртзавода за 1 млрд рублей

Новости дня

09:31 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оказался автором двух песен Григория Лепса Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оказался автором двух песен Григория Лепса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08:31 В США начался процесс импичмента Трампа В США начался процесс импичмента Трампа
07:28 Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
16 ЯНВ, 23:58 Тарантино назвал лучшего актера Голливуда Тарантино назвал лучшего актера Голливуда
16 ЯНВ, 23:03 Семицветные пески – фантасмагорический пейзаж на острове Маврикий Семицветные пески – фантасмагорический пейзаж на острове Маврикий
16 ЯНВ, 22:27 Обвинения против Трампа представили в Сенате США Обвинения против Трампа представили в Сенате США
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
16 ЯНВ, 21:55 Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет Продолжительность жизни москвичей увеличилась на 5 лет

Узнай, страна!

08:40 Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter