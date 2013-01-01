Из Брянской области отправили в Монголию новую партию тепловозов



Брянский машиностроительный завод (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил в Монголию очередную партию локомотивов из семи магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и маневрового ТЭМ18ДМ. Они будут использованы на Улан-Баторской железной дороге, где в общей сложности теперь работают 12 магистральных грузовых локомотивов 2ТЭ25КМ и 12 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

Специально для Монголии в конструкцию серийных локомотивов внесены изменения, учитывающие природно-климатические особенности страны. Они обеспечивают дополнительную защиту оборудования и локомотивной бригады от пыли. При любых температурах условия труда остаются комфортными.

Изменения коснулись также дизель-генератора, системы воздухоочистки и конструктива высоковольтной камеры. Современная микропроцессорная система определяет необходимую нагрузку дизель-генератора и тяговых машин, контролирует работу вспомогательного оборудования, что повышает эффективность работы тепловозов.

Брянская область, Центральный федеральный округ