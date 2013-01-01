Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай



В Архангельской области со станции Низовка отправили первый контейнерный поезд с бумагой, произведенной на предприятиях региона, который прибыл к пограничному сухопутному переходу в Забайкальске и далее отправился в КНР. Также первые поезда с бумагой для Китая отправлены из Карелии через Забайкальск. Это – первый сухопутный контейнерный маршрут, который позволяет исключить морскую перевозку и доставлять бумажную продукцию без повреждений, вызываемых влажностью.

В Карелии на станциях Нигозеро и Сегежа были сформированы четыре состава с продукцией ООО «Карелия Палп» и Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. Общий вес груза составил более 9 тыс. тонн. Бумага была погружена в 308 контейнеров. Протяженность маршрута — более 7 тыс. км.

Всего для Китая РЖД в мае отправят 8 контейнерных поездов с продукцией этих предприятий.

Архангельская область, Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ