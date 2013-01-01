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Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона

Авг 22
Ивановская область Центральный федеральный округ
Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям промышленного предприятия ООО «Евробетон», расположенного в г. Иваново. Объекту предоставлено 149 кВт мощности.
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросетям промышленного предприятия ООО «Евробетон», расположенного в г. Иваново. Объекту предоставлено 149 кВт мощности.

Электроснабжение завода осуществляется от подстанции 110 кВ «Стройиндустрия». Для подключения предприятия энергетики установили новую комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, а также спроектировали и построили участок линии электропередачи 10 кВ с применением современного самонесущего изолированного провода.

И.о. директора «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» Алексей Васильев проинспектировал завершение строительных работ на объекте, осмотрел оборудование, проконтролировав качество выполненных работ. «Создание надежной электросетевой инфраструктуры для производственных площадок – одна из приоритетных задач нашего филиала. Выполняя свои обязательства по техприсоединению, мы стремимся сделать инвестиционный климат региона привлекательным и создать условия для социально-экономического развития Ивановской области на долгие годы», - подчеркнул он.

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» на постоянной основе проводят работы по повышению качества и удобства предоставляемых услуг. Проводя регулярные встречи и семинары с представителями малого и среднего бизнеса, ивановские энергетики стремятся сделать процесс технологического присоединения прозрачным и понятным.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в Центре обслуживания потребителей в г. Иваново (ул. Крутицкая 8/2), в пунктах обслуживания потребителей в г. Кинешма (ул. Желябова, 74 «г») и г. Тейково (ул. Шоссейная, 12). Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.

Также напоминаем потребителям, что они могут воспользоваться набирающим популярность сервисом энергокомпании – сопровождение техприсоединения к электросетям «под ключ». Заказывая данную услугу, потребитель получает лучшее соотношение цены и качества, и, что немаловажно, безопасность в эксплуатации собственных электроустановок, а энергетики - дополнительные гарантии того, что все процедуры по подключению того или иного объекта были выполнены в соответствии с нормами и правилами.



 
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