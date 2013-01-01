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ИЗМИР

IV Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 9 по 13 апреля в Сочи

Апр 2
Курская область Центральный федеральный округ
IV Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 9 по 13 апреля в Сочи

Мероприятие организовано по инициативе Минтруда РФ в преддверии Всемирного дня охраны труда, отмечаемого 28 апреля.
Здесь соберутся более десяти тысяч специалистов, занятых в этой сфере. Участие в нем примет и представительная делегация Курской области. Ее возглавит первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Курской области Владимир Воропаев, а в ее составе представители таких организаций, как ПАО «Михайловский ГОК», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва» Курское ЛПУМГ, ООО «Русский ячмень», КФ ООО «БИАКСПЛЕН», ЮЗГУ, профсоюзных организаций и другие.

Ключевым мероприятием недели станет стратегическая пленарная сессия «Сфера охраны труда: достижения и вызовы», где обсудят инновационные цифровые технологии, применяемые на рабочих местах, современное оборудование и новые формы работы. Ведь благодаря этому количество несчастных случаев в нашей стране за последние десять лет уменьшилось в два раза, а уровень травматизма на производстве достиг исторического минимума.

Несмотря на такие значительные достижения в сфере охраны труда, в ходе пленарного заседания будет обсуждаться ее дальнейшее развитие, новые вызовы и задачи по повышению культуры безопасности и уровня компетенций работников.

Продолжением дискуссии по этой тематике станет конференции Минтруда России «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда» и «Золотые правила стратегии нулевого травматизма».

Теме воспитания культуры безопасности труда среди подрастающего поколения и работающей молодежи будет посвящен третий молодежный форум «Поколение безопасного труда». Для участников будут организованы круглые столы, мастер-классы, бизнес тренинги по актуальным вопросам, представляющим профессиональный интерес и практическую пользу, как для будущего молодого специалиста, так и для компании-работодателя.

Также в эти дни состоится IX Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE. Здесь будет представлен весь спектр современных средств индивидуальной защиты, технологий обеспечения производственной безопасности. Свои разработки и актуальные решения представят более 150 российских и зарубежных компаний. Экспозиция разместится на площади свыше 6 500 кв. м, будут задействованы пять полигонов для демонстрации работы оборудования и испытаний средств индивидуальной защиты.

Всего за четыре дня на Всероссийской неделе охраны труда планируется провести более восьмидесяти мероприятий. Это научно-практические конференции, панельные дискуссии, круглые столы, обучающие семинары, совещания, презентации, лекции, будут работать консультационные пункты федеральных органов исполнительной власти.

На официальном сайте Всероссийской недели охраны труда открыта аккредитация СМИ. Пресс-центр ВНОТ-2017: E-mail: press@aetalon.ru Лидия Леонтьева, +7 910 470 11 67, Наталья Севастьянова, +7 916 234 92 58.



 
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