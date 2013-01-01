Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
Удмуртская Республика сохранила свои позиции в рейтинге регионов по оценке качества проведения процедур ОРВ и экспертизы, улучшив результат на несколько пунктов в группе «высший уровень».
Согласно утвержденной Минэкономразвития России методике, регионы оценивают по нескольким блокам:
• правовое закрепление и практический опыт субъектов Российской Федерации в сфере ОРВ;
• методическое и организационное сопровождение института ОРВ;
• внедрение ОРВ в органах местного самоуправления;
• независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.
Подробная информация с результатами рейтинга размещена в специальном разделе (http://orv.gov.ru/Regions/Ratings) на сайте информационного портала orv.gov.ru, посвященном проведению ОРВ в субъектах Российской Федерации.
26 Дек 2018, Администрация Удмуртской Республики / Удмуртская Республика
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