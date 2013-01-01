Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Удмуртская Республика сохранила свои позиции в рейтинге регионов по оценке качества проведения процедур ОРВ и экспертизы, улучшив результат на несколько пунктов в группе «высший уровень».

Согласно утвержденной Минэкономразвития России методике, регионы оценивают по нескольким блокам:

• правовое закрепление и практический опыт субъектов Российской Федерации в сфере ОРВ;

• методическое и организационное сопровождение института ОРВ;

• внедрение ОРВ в органах местного самоуправления;

• независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.

Подробная информация с результатами рейтинга размещена в специальном разделе (http://orv.gov.ru/Regions/Ratings) на сайте информационного портала orv.gov.ru, посвященном проведению ОРВ в субъектах Российской Федерации.