Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ДЕК, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    68,8865
EUR (ЦБ)    78,5237

26 ДЕК, 17:03 МСК
USD (ЦБ)    68,8865
EUR (ЦБ)    78,5237

Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Дек 26
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
Удмуртская Республика сохранила свои позиции в рейтинге регионов по оценке качества проведения процедур ОРВ и экспертизы, улучшив результат на несколько пунктов в группе «высший уровень».

Согласно утвержденной Минэкономразвития России методике, регионы оценивают по нескольким блокам:

• правовое закрепление и практический опыт субъектов Российской Федерации в сфере ОРВ;

• методическое и организационное сопровождение института ОРВ;

• внедрение ОРВ в органах местного самоуправления;

• независимая оценка со стороны представителей бизнес-сообщества.

Подробная информация с результатами рейтинга размещена в специальном разделе (http://orv.gov.ru/Regions/Ratings) на сайте информационного портала orv.gov.ru, посвященном проведению ОРВ в субъектах Российской Федерации.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Удмуртская Республика:
12 Окт:
22 Авг:
20 Авг:
Приволжский федеральный округ:
2 Июл:
13 Июн:
13 Июн:
РОССИЯ:
26 Дек:
26 Дек:
26 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 1

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»

Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"

Губернатор Александр Никитин:

В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

В ТОП-200 главных событий России 2019 года вошли 11 мероприятий Тамбовской области

Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»

Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»

Новости СМИ

Новости дня

16:48 Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:34 Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард» Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
15:56 Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
14:57 ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму ФИФА может наказать РФС из-за матчей российских клубов в Крыму
14:45 Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру Москва и Минск не могут сблизить позиции по налоговому манёвру
14:07 Норвежский политик заявил, что Запад должен признать Крым частью России Норвежский политик заявил, что Запад должен признать Крым частью России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:43 Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

Узнай, страна!

15:26 Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень» Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:38 Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом" Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"
12:53 Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота» Во Владивостоке подняли флаг на новом судне снабжения для «Газпром флота»
12:31 В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки В Волгограде открыли производство керамогранитной плитки
12:29 В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3 В Вологодской области запустили модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3
25 ДЕК, 15:46 Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде Бизнес-инкубатор «X10» открылся в Великом Новгороде
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter