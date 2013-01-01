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Итог Красноярского экономического форума: 70 соглашений на 600 млрд рублей

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
Итог Красноярского экономического форума: 70 соглашений на 600 млрд рублей

Красноярский экономический форум (KEF`2019), проходивший в формате Российского саммита конкурентоспособности, завершил свою работу 30 марта. За три дня работы форума было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 млрд рублей.
Основная часть подписанных договоренностей относится к комплексно-инвестиционному проекту «Енисейская Сибирь». Крупнейшие из них — о реализации инвестпроектов Правительства Красноярского края по строительству в Лесосибирске целлюлозно-бумажного комбината (с УК «Сегежа Групп»), о создании транспортного хаба (с ПАО «Аэрофлот» и международным аэропортом Красноярск), о создании и развитии особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина» (с ОК «РУСАЛ»), о реализации инвестиционного проекта по разработке группы Пайяхских месторождений (с АО «Нефтегазхолдинг»).

Деловая часть форума была связана с проведением правительственной комиссии по энергетике под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака, посвященной вопросам устойчивости энергосистемы и перспективам развития отрасли, а также тарифной политике.

В рамках форума состоялся запуск второй очереди Богучанского алюминиевого завода, который входит в кластер Нижнего Приангарья. За время работы форума его деловые площадки посетили более 9 тысяч гостей. Участниками программы саммита стали лидеры российского бизнеса, представители органов власти и эксперты из 60 субъектов Российской Федерации и почти 30 стран мира.

«Форум, посвященный такой актуальной теме как конкурентоспособность, подтвердил свою эффективность и в дальнейшем послужит развитию Сибири», - подвел итог губернатор Красноярского края Александр Усс.



 
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