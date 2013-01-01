Инвестпроект
Геннадию Парахину было предложено создать специальную комиссию при Департаменте с целью контроля вопросов экологической безопасности нового производства.
Относительно вопроса о санитарно-защитной зоне было отмечено, что в настоящее время инвестором подготовлен соответсвующий проект, где приведены все расчеты, а также предусмотрены мероприятия, в числе которых мониторинг ситуации, он будет регулярно проводиться после запуска завода.
Отметим, что общие инвестиции в проект составили 2,4 млрд рублей. Порядка 750 млн рублей уже вложено в приобретение оборудования, подготовку площадки для строительства.
Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года – I квартале 2019 года.
В этом году на производстве будет создано порядка 200 новых рабочих мест.
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