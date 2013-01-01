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ИЗМИР

Инвестпроект

Апр 6
Орловская область Центральный федеральный округ
Инвестпроект
Депутатские слушания прошли в городской администрации. Встречу провел мэр города Орла Василий Новиков, ее участниками также стали руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин, генеральный директор ООО «АйВиСи Рус» Михаил Чернов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Обухова, лидеры общественных организаций, представители научного сообщества.

Геннадию Парахину было предложено создать специальную комиссию при Департаменте с целью контроля вопросов экологической безопасности нового производства.

Относительно вопроса о санитарно-защитной зоне было отмечено, что в настоящее время инвестором подготовлен соответсвующий проект, где приведены все расчеты, а также предусмотрены мероприятия, в числе которых мониторинг ситуации, он будет регулярно проводиться после запуска завода.

Отметим, что общие инвестиции в проект составили 2,4 млрд рублей. Порядка 750 млн рублей уже вложено в приобретение оборудования, подготовку площадки для строительства.

Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2018 года – I квартале 2019 года.

В этом году на производстве будет создано порядка 200 новых рабочих мест.



 
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