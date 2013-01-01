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Инновации на службе экологии

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
Инновации на службе экологии
Для осуществления зимнего маршрутного учета Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области приобретен квадрокоптер. В настоящее время оборудование проходит настройку и проверку. Применение квадрокоптера дополнит традиционные методы полевых работ.

Мероприятия государственного мониторинга охотничьих животных стартовали 1 января и продлятся до 28 февраля.

По итогам зимнего маршрутного учета будут установлены квоты и нормы добычи охотничьих ресурсов в регионе на год, а также пропускная способность охотничьих угодий.

Кроме того, органами государственной власти будет принято решение о регулировании численности охотничьих ресурсов, осуществлен анализ состояния популяций животных.

Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области совместно с КУ ОО «Орёлоблохотучреждение» разработаны схемы территории, на которой необходимо получить сведения о численности диких зверей. Определены соответствующие маршруты. Участки закреплены за инспекторами.



 
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