Инна Дериглазова выиграла чемпионат Европы по фехтованию



16 июня в сербском городе Нови-Сад прошел чемпионат Европы по фехтованию. Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова взяла золото чемпионата в личном первенстве по рапире. В полуфинале Дериглазова переиграла полячку Мартину Синорадзку со счетом 10:4. В финале наша спортсменка одолела свою давнюю соперницу – итальянку Арианну Эрриго со счетом 15:9.

Как отметили в Федерации фехтования России, завоевав золото чемпионата Европы в личном первенстве по рапире, Инна Дериглазова стала обладательницей всех высших титулов в мировом фехтовании. Она одновременно является действующей олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы, а также обладательницей Кубка мира.

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