Инициативы главы Астраханской области о расширении соцподдержки населения обрели силу закона



Дума Астраханской области приняла во втором окончательном чтении закон о дополнительных мерах соцподдержки, инициированный врио губернатора Игорем Бабушкиным. Правовой документ, который вступает в силу 1 сентября 2019 года, значительно расширяет возможности социальной поддержки астраханцев. В 2020 году на реализацию соответствующих программ будет направлено более 1 млрд рублей.

Один из главных приоритетов врио губернатора Игоря Бабушкина – это улучшение качества жизни астраханцев. Новый закон охватывает своим действием более 210 тысяч жителей Астраханской области. На финансирование программ соцподдержки отдельных категорий граждан уже в следующем году потребуется свыше миллиарда рублей.

По словам и.о. руководителя администрации губернатора Астраханской области Виктории Гурьяновой, власти намерены реализовывать социальную политику, наращивая экономический потенциал региона.

Принятым законом предусматривается увеличение размера пособия на ребенка для всех категорий граждан. Повышается и ежегодное пособие на приобретение школьной формы и канцтоваров на каждого школьника из многодетной семьи. Таким семьям станет легче подтвердить свой статус и для них снимаются ограничения на получение льгот.

Для льготных категорий граждан, к которым добавились ветераны боевых действий, увеличивается ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте. Расширяются меры соцподдержки и для тружеников тыла независимо от размера их пенсии.

Для сельских работников социальной сферы, ветеринарии и педагогов-пенсионеров новый закон расширяет критерий нуждаемости до полуторной величины прожиточного минимума. При этом в расчетах будет учитываться доход всех членов семьи сельского специалиста.

В целом изменен порядок расчёта среднедушевых доходов льготников. Теперь в доходах не учитываются соцвыплаты из областного бюджета, а также субсидии на оплату коммунальных услуг и федеральные выплаты по уходу за детьми-инвалидами.

В закон введена норма о монетизации бесплатного проезда для учащихся льготных категорий. Кроме того, предусмотрена компенсация семьям с детьми-инвалидами на расходы на проезд к месту получения медицинской помощи за пределами региона. Установлено также пособие на проезд по территории Астраханской области к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.

Две меры соцподдержки начнут действовать с 1 января 2020 года – это единовременная материальная помощь на газификацию домовладений и денежное пособие на питание младших школьников из малоимущих семей.

Для льгот, которые начинают действовать с 1 сентября, период оформления продлится до конца года. При этом льготник в любом случае получит соцподдержку в объеме, рассчитанном с первого дня вступления в силу нового закона.