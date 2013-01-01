Инфляция в Вологодской области в августе составила 3,6%



В августе годовая инфляция в Вологодской области выросла на 0,9 п.п. по сравнению с июлем – с 2,7% до 3,6%. Это соответствовало динамике показателей в России (рост с 2,5% до 3,1%) и в Северо-Западном федеральном округе (рост с 2,6% до 3,0%).

Ускорение годовой инфляции в регионе произошло, прежде всего, за счет повышения темпов роста цен на продовольственные товары (на 2,1 п.п. до 2,9%). В меньшей степени ускорился рост цен на непродовольственные товары (на 0,2 п.п. до 4,2%). Годовые темпы роста цен в секторе услуг замедлились на 0,1 п.п. до 3,9%.

Ускорению роста стоимости продуктовой корзины в годовом выражении способствовало подорожание плодоовощной продукции, главным образом, овощей «борщевого набора», обусловленное пониженным уровнем цен прошлого года, а также импортных фруктов вследствие ослабления рубля.

По сравнению с августом 2017 года возросли цены на картофель на 5,8%, белокочанную капусту на 43,2%, на морковь на 44,3%; свекла подорожала более чем в 2 раза. Бананы стали дороже на 32,1%, лимоны – на 35,4%. Наблюдалось ускорение темпов роста цен на яйца (на 5,5 п.п. до 10,1%), мясопродукты (на 2,4 п.п. до 4,3%), рыбопродукты (на 1,4 п.п. до 4,9%). Вместе с тем, макаронные и крупяные изделия подешевели по сравнению с августом прошлого года на 4,1%, сахар – на 11,5%.

Среди непродовольственных товаров в наибольшей степени в годовом выражении ускорились цены на инструменты и оборудование (на 2,1 п.п. до 2,9%), строительные материалы (на 1,3 п.п. до 6,4%), моющие и чистящие средства (на 0,7 п.п. до 4,4%).

В августе по сравнению с июлем годовая инфляция услуг несколько замедлилась практически по всем субкомпонентам, за исключением общественного питания, бытовых услуг и услуг связи. В большей степени замедлилась инфляция на услуги пассажирского транспорта (на 0,5 п.п.) и медицинские услуги (на 0,2 п.п.).

Среди регионов Северо-Западного федерального округа в августе в Вологодской области сложился один из самых высоких показателей инфляции. Выше, чем в регионе, зафиксирована инфляция только в Новгородской области – 3,7%.

Сообщает Вологодская ТПП