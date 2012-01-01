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ИЗМИР

Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях

Июн 19
Москва Центральный федеральный округ
Ярославская область одной из первых в России вводит маркировку продукции на фармпредприятиях

Пилотный проект по маркировке лекарственных средств запустил участник регионального фармацевтического кластера - завод «Такеда Фармасьютикалс Ярославль», построенный в регионе в 2012 году японскими инвесторами
В рамках проекта уже выпущены 40 тысяч упаковок популярного препарата с нанесением специального 2D-кода. Этот код позволяет потребителю считывать необходимую информацию о производителе, серии лекарственного препарата и дате производства. Любой человек сможет сам отследить путь каждой упаковки от завода до аптеки, используя для считывания информации сканер или специальное приложение на мобильном телефоне.

«Обеспечение качества и безопасности лекарственных препаратов является для предприятия абсолютным приоритетом. Первые шаги уже сделаны. Мы самостоятельно приобрели необходимое современное оборудование и наладили работу производственной линию К середине 2019 года мы планируем маркировать все лекарственные препараты, производимые на заводе, – подчеркнул директор по производству завода «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» Андрей Корниенко.

В департаменте инвестиций и промышленности Ярославской области считают, что поэтапное внедрение маркировки и в целом автоматизированной системы мониторинга движения препаратов от производителя до конечного потребителя, даст существенные преимущества фармацевтическим компаниям региона, позволит выпускать современные конкурентоспособные лекарства.

Внедрение системы маркировки позволит обеспечить прозрачность и развитие справедливой конкуренции на фармрынке, эффективный контроль качества лекарственных средств, защитить население от фальсифицированных и недоброкачественных препаратов, увеличить возможности государственного контроля за уровнем цен на лекарства.

По закону маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в России, становится обязательной с 1 января 2020 года. При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 миллиарда упаковок ежегодно и охватит до 1000 производителей, до 2500 оптовых организаций, до 350000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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