ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки
В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области наиболее велика доля семеq, которые могут себе позволить 30-процентный первоначальный взнос и ежемесячный платеж по ипотеке с за 60-метровую двухкомнатную квартиру среднего качества.
Именно в этих регионах в прошлом году были довольно высокие зарплаты и невысокие цены на жилье.
Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург занимают соответственно 19 и 20 места рейтинга. Лишь 35,8 процентов жителей столицы могут позволить себе ипотеку.
В аутсайдерах рейтинга — Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа. На последнем месте Чечня, где лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На двух предпоследних — Ингушетия (8%) и Дагестан (10,3%). Эксперты отмечают, что в этих республиках традиционно большие семьи и невысокие официальные зарплаты.
В пятерку аутсайдеров также вошли Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%), где растет спрос на недвижимость со стороны жителей других регионов России и сохраняются высокие цены на жилье при невысоких доходах местных жителей.
Всего за 2018 год в России было выдано почти 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,1 миллиона в 2017 году. Средняя процентная ставка составила 9,6% средний размер кредита – 2,17 млн рублей. При этом в 2017-м данные показатели составляли соответственно 10,6% и 1,86 млн рублей.
Прогнозируется, что в ближайшие три года цены на жилье в России будут расти на пять-семь процентов, а ставки по ипотеке могут снизиться до 8-8,5 процентов.
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