Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

26 МАР, 19:11 МСК
USD (ЦБ)    64,1683
EUR (ЦБ)    72,5808

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

Мар 26
Москва Центральный федеральный округ
ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области наиболее велика доля семеq, которые могут себе позволить 30-процентный первоначальный взнос и ежемесячный платеж по ипотеке с за 60-метровую двухкомнатную квартиру среднего качества.
По данным рейтинга, составленного РИА Новости, в ЯНАО могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей, в Магаданской области - 61,8%, в ХМАО - 55,9%. Четвертое место с показателем 51,9% занял Ненецкий автономный округ, пятое с показателем 44,9% — Мурманская область.

Именно в этих регионах в прошлом году были довольно высокие зарплаты и невысокие цены на жилье.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург занимают соответственно 19 и 20 места рейтинга. Лишь 35,8 процентов жителей столицы могут позволить себе ипотеку.

В аутсайдерах рейтинга — Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа. На последнем месте Чечня, где лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На двух предпоследних — Ингушетия (8%) и Дагестан (10,3%). Эксперты отмечают, что в этих республиках традиционно большие семьи и невысокие официальные зарплаты.

В пятерку аутсайдеров также вошли Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%), где растет спрос на недвижимость со стороны жителей других регионов России и сохраняются высокие цены на жилье при невысоких доходах местных жителей.

Всего за 2018 год в России было выдано почти 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,1 миллиона в 2017 году. Средняя процентная ставка составила 9,6% средний размер кредита – 2,17 млн рублей. При этом в 2017-м данные показатели составляли соответственно 10,6% и 1,86 млн рублей.

Прогнозируется, что в ближайшие три года цены на жилье в России будут расти на пять-семь процентов, а ставки по ипотеке могут снизиться до 8-8,5 процентов.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:
Центральный федеральный округ:
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:
РОССИЯ:
25 Мар:
25 Мар:
25 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

В Краснодарском крае в военном технополисе «ЭРА» завершены испытания центра обработки данных

Новости дня

18:44 Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли Вулканические молнии могут подпитываться естественной радиоактивностью Земли
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:18 Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта Нетаньяху предложил план по урегулированию сирийского конфликта
17:55 Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение Преподаватель из Барнаула прокомментировала свое увольнение
17:27 МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями МИД РФ призывает США прекратить травить Венесуэлу санкциями
16:47 Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах Врачи в Башкирии посмеялись над отчетом директора о своих зарплатах
16:32 Названы регионы с самым высоким уровнем занятости Названы регионы с самым высоким уровнем занятости
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:48 ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Узнай, страна!

17:57 ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:30 В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета В Ставрополе открыли новый корпус государственного аграрного университета
16:53 В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья В Челябинской области запустили производство нетканых материалов из вторсырья
13:16 В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
21 МАР, 10:56 В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter