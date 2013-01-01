ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки



В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Магаданской области наиболее велика доля семеq, которые могут себе позволить 30-процентный первоначальный взнос и ежемесячный платеж по ипотеке с за 60-метровую двухкомнатную квартиру среднего качества.

По данным рейтинга, составленного РИА Новости, в ЯНАО могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру 68,2% семей, в Магаданской области - 61,8%, в ХМАО - 55,9%. Четвертое место с показателем 51,9% занял Ненецкий автономный округ, пятое с показателем 44,9% — Мурманская область.

Именно в этих регионах в прошлом году были довольно высокие зарплаты и невысокие цены на жилье.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург занимают соответственно 19 и 20 места рейтинга. Лишь 35,8 процентов жителей столицы могут позволить себе ипотеку.

В аутсайдерах рейтинга — Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа. На последнем месте Чечня, где лишь 7,8% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. На двух предпоследних — Ингушетия (8%) и Дагестан (10,3%). Эксперты отмечают, что в этих республиках традиционно большие семьи и невысокие официальные зарплаты.

В пятерку аутсайдеров также вошли Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%), где растет спрос на недвижимость со стороны жителей других регионов России и сохраняются высокие цены на жилье при невысоких доходах местных жителей.

Всего за 2018 год в России было выдано почти 1,5 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,1 миллиона в 2017 году. Средняя процентная ставка составила 9,6% средний размер кредита – 2,17 млн рублей. При этом в 2017-м данные показатели составляли соответственно 10,6% и 1,86 млн рублей.

Прогнозируется, что в ближайшие три года цены на жилье в России будут расти на пять-семь процентов, а ставки по ипотеке могут снизиться до 8-8,5 процентов.