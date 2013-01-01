Якутия дополнительно направит почти 9 млрд на повышение зарплаты бюджетникам



«2,5 миллиарда рублей, которые выделит республике федеральный центр в качестве грантовой поддержки, пойдут на покрытие дефицита бюджета, который образовался за счёт недоплаты налога на прибыль предприятиями. Кроме того, средства направим на повышение заработной платы, - сообщил глава Якутии Егор Борисов. – У нас бюджет 2018 года будет социально ориентированным. В частности, на повышение зарплаты, которое в следующем году затронет около 58 тысяч бюджетников, мы дополнительно выделяем 8,9 млрд. рублей».

27 ноября текущего года глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. В частности, количество поощряемых субъектов Федерации увеличено с 20 до 40, а общий объём грантов вырос с 5 млрд до 20 млрд рублей. Якутия была названа в числе регионов-лидеров по итогам 2016 года и получит 2,5 млрд грантовой поддержки.

Якутия с неплохими результатами заканчивает и 2017 год. «Несмотря на сложности в стране и в мире, чувствуем уверенность. Во-первых, мы смогли диверсифицировать экономику. Если раньше рассчитывали только на добычу алмазов и золота, то сейчас добываем газ, нефть, олово, редкоземельные металлы. Во-вторых, у нас уникальное сельское хозяйство, в котором сочетаются скотоводство и земледелие», — отметил Егор Борисов.