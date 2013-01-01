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И блинов отведал, и книжку получил

Мар 12
ТПП РФ
И блинов отведал, и книжку получил
Фонд развития социальной нравственности "Мне не все равно" принял участие в празднике проводов русской зимы Масленица 2019 в Новослободском парке

Праздник был организован Управой Тверского района города Москвы совместно с Культурным Центром "Веста" и Фондом развития социальной нравственности "Мне не все равно".

Широкая Масленица, ароматы меда и свежих блинов, старинные народные забавы привлекли в парк жителей не только Тверского, но и других районов столицы.

Праздник русской Масленицы, организованный Управой Тверского района совместно с партнёрами и социальными организациями, прошёл весело, интересно и вкусно, поскольку были и песни, и пляски, и угощения.

Фонд развития социальной нравственности "Мне не все равно" во время праздника в Новослободском парке прововел акцию "Подари книгу".

Цели и задачи данной акции благородные, гуманные и весьма полезные людям. Фонд выкупает книги у малоимущих, инвалидов и всех, кто нуждается в материальной поддержке, а затем раздает их новым владельцам, тем, у кого нет средств на покупку книг, любителям и поклонникам литературы.

В результате не только Фонд, но и новые владельцы книг становятся сопричастными к социально полезному делу.

Так что гостям парка на Масленицу можно было и горячего чаю с блинами отведать, и в хороводах поучаствовать, и хорошую книжку получить!

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, проводы русской зимы, народные гуляния и угощения были организованы во всех округах и районах столицы, во многих парках и площадаях города.

Медиацентр ДИАЛОГ

12 Мар 2019, ТПП РФ


 
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