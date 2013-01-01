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Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

Апр 2
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных», который запустило Федеральное агентство по делам молодёжи. Цель проекта – на примере успешных людей показать подрастающему поколению, что в современной России можно достичь весомых результатов в любой сфере и в любом регионе
В этот раз с тамбовской молодёжью в рамках проекта пообщался губернатор. Встреча прошла в Тамбовском государственном техническом университете. В ней приняли участие около 300 студентов из разных учебных заведений области.

Для молодёжи главным событием встречи стало объявление о старте второго сезона регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины»:

- Очень приятно, что каждый год весной мы встречаемся с молодежью на запуске новых востребованных проектов, обсуждаем направления, которые интересны в первую очередь вам. В прошлом году на такой встрече было объявлено об уникальном управленческом конкурсе «Лидеры Тамбовщины», главная цель которого - показать молодежи, что в регионе есть возможности для саморазвития, профессионального роста. Сегодня рад сообщить вам о запуске второго сезона «Лидеров Тамбовщины», - сказал губернатор.

Александр Никитин подчеркнул, что новый сезон будет отличаться от первого. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку в информационной системе «Молодежь России». Сделать это может любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет со 2 апреля по 20 мая. Также вскоре пройдёт форум, где организаторы расскажут подробнее об остальных новшествах конкурса и раскроют имена наставников.

Конкурс «Лидеры Тамбовщины» - хорошая возможность для молодёжи заявить о себе. Однако это не единственная площадка, где можно реализовать свой потенциал. Есть еще Молодёжное правительство и Молодёжный парламент Тамбовской области, конкурс «Доброволец России-2019», «Таврида» и другие всероссийские форумы. В «Диалоге на равных» обсуждался вопрос получения региональных грантов на реализацию социально значимых проектов в этом году.

Студенты задали Александру Никитину и личные вопросы: о студенческих годах, работе, семье и личных предпочтениях. Про самое любимое место в области он ответил так:

- Тамбовщина вдохновляет меня. Это живописные поля, реки, наливные яблоки, по-особому светящее солнце… Неслучайно Сергей Васильевич Рахманинов написал на Тамбовщине столько гениальных, потрясающе красивых произведений! Очень люблю бывать на набережной Цны в Тамбове, в Воронинском заповеднике.

Во время встречи с молодежью губернатор наградил волонтёров, которые приняли участие в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России и XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске, а также добровольцев, которые вели активную общественную работу и отличились хорошими результатами в патриотической работе.



 
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