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Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

Сен 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Никитин: В основе Стратегии развития Тамбовщины — научно-инновационный потенциал

На заседании Экономического совета при главе администрации области обсудили план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года.
Данный документ разработан в регионе впервые. Свой вклад в его создание внесли не только государственные органы власти, но и местное самоуправление, общественные организации, вузы, институты развития, эксперты из разных отраслей и рядовые граждане. Проект Стратегии широко обсуждался как в коллективах, так и в интернет-пространстве. Тамбовская область в числе первых российских регионов приняла закон о Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года. Как отметил начальник управления экономической политики администрации области Сергей Юхачёв, «это самый коллективный документ о стратегии развития региона». А координирующая роль принадлежит главе администрации области Александру Никитину.

Более детализировано Стратегия представлена в Плане мероприятий. Первый этап реализации этого плана сформирован по итогам отчёта

главы региона перед депутатами областной Думы в апреле этого года и включает 40 «прорывных проектов», среди которых: «Устранение цифрового неравенства»; «Формирование современной городской среды»; «Реконструкция стадиона «Спартак»; «Создание ИНТЦ «Мичуринская долина»; «Создание и развитие индустриальных парков»; «Развитие ТОСЭР» (г.Котовск); «Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»; «Создание новых мест в школах»; «Реконструкция аэропортового комплекса «Тамбов» (Донское)»; «Внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте».

Всего проект Плана содержит 142 проекта по 4 стратегическим приоритетам: «Социальная модернизация на базе создания конкурентной среды, инноваций и цифровизации социальной сферы», «Обеспечение комфортной и здоровой жизни населения на основе удобной и доступной инфраструктуры, благоприятной для проживания окружающей среды», «Новая индустриализация, переход к цифровой и постиндустриальной экономике», «Реформирование государственного и муниципального управления, взаимодействия государства, бизнеса и общества, расширение самоуправления и демократизации».

Таким образом, План состоит из мероприятий, направленных на обеспечение высоких темпов развития экономики и реальной конкуренции, развитие территорий, достойного качества жизни, возможности самореализации для каждого жителя области, а также на вовлечение населения в управление общественной жизнью.

О текущей ситуации и задачах участия области в национальных проектах доложили на Экономическом совете вице-губернаторы - кураторы национальных проектов.

Глава администрации области Александр Никитин обратил внимание на то, что мероприятия необходимо детально конкретизировать и не привязывать их только к бюджетному финансированию, поскольку будут активно использоваться средства инвесторов и заемные средства. Губернатор предложил скорректировать проект Плана мероприятий с учетом новых указов президента России и национальных проектов, а также учесть, что сквозным направлением во всех сферах должна стать цифровизация. По его рекомендации в этой работе будет активно участвовать научное сообщество трех университетов Тамбовщины и Федерального научного центра имени И.Мичурина.

- Если мы идем на прорыв, то нам нужна триединая структура: наука-образование-бизнес, - отметил Александр Никитин.

Работа над Планом мероприятий продолжается. Установлены конкретные сроки для подготовки окончательной редакции документа.



 
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