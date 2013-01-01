Губернатор Курской области Александр Михайлов принял участие в заседании Госсовета



Сегодня в Москве президент РФ Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное приоритетным направлениям работы регионов по содействию развитию конкуренции. Участие в нем принял глава региона Александр Михайлов.

На заседании рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

Согласно этому Указу, планируется обеспечение равных условий и свободы экономической деятельности на территории страны, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

Национальный план развития конкуренции в России на 2018-2020 годы был опубликован на сайте Кремля в декабре. В нем президент поручил кабмину до 1 февраля 2019 года представить предложения по снижению уровня административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, а до 1 марта 2019 года - разработать план сокращения практики заключения договоров с единственным поставщиком в закупочной деятельности.