Губернатор Александр Никитин презентовал проект арт-резиденции «Гараж» на форуме «Таврида-АРТ»



Арт-резиденции, которые станут инновационными площадками для молодых творческих людей, планируется создавать в регионах России. Об этом сообщил на стратегической сессии фестиваля «Таврида-АРТ» первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко. В стратегической сессии принял участие губернатор Александр Никитин. Он презентовал проект тамбовской арт-резиденции «Гараж».

Арт-резиденции должны стать пространством для постоянного обучения и развития молодых деятелей культуры, сказал Сергей Кириенко.

- Нам очень важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени, во время форума или фестиваля. Важно, чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе, - отметил он.

Одна из первых арт-резиденций появится в Тамбовской области. Проект участникам форума «Таврида-АРТ» презентовал губернатор Александр Никитин. Он отметил, что с инициативой создания такой площадки выступили сами молодые представители культурного сообщества, а региональная власть эту инициативу поддержала.

- В Тамбовской области с каждым годом становится всё​ больше творчески активных молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга – арт-резиденций», - сказал Александр Никитин.

Арт-резиденция «Гараж» будет создана на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Сегодня это пустой ангар площадью 1334 квадратных метров, в ближайшем будущем – современное многофункциональное пространство. Оно объединит театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Здесь будет зал на 600 мест, сцена-конструктор,​ рекреации для выставок, инсталляций, зона для буфета, пресс-конференций, репетиционные комнаты.

Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется включить его в федеральный проект «Культурная среда» национального​ проекта «Культура». Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции «Гараж» уже в следующем году.