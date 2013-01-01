Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната



Тамбовская область выполнила поручение президента России Владимира Путина, ликвидировав очередь в стационарные учреждения социального обслуживания населения региона. Сегодня глава администрации области Александр Никитин открыл два новых корпуса, построенный и реконструированный, Психоневрологического интерната №3 в посёлке Зелёный Моршанского района.

Наталья Кокина и её сын Алексей два года ждали места в Психоневрологическом интернате. Благодаря открытию нового корпуса, дождались.

- Такое счастье, что мой Алёша будет здесь жить. О таких условиях я и мечтать не могла, - Наталья от радости еле сдерживает слезы.

Алёша – её единственный сын. Инвалид первой группы. Когда умер муж Натальи, ухаживать одной за сыном, которому уже сорок лет, стало совсем сложно. В обновлённом же интернате созданы самые лучшие условия.

- Даже лучше, чем дома, - говорит женщина.

Строительство и реконструкция корпусов Психоневрологического интерната №3 в посёлке Зелёный Моршанского района началась в 2017-м. Стоимость работ превысила 247 миллионов рублей. Из них более 173 миллионов рублей выделены из Пенсионного фонда России. Около 74 миллионов рублей – из бюджета Тамбовской области. Мощность объекта – 189 койко-мест.

- Здесь созданы совершенно новые условия для людей, которые нуждаются в психоневрологической помощи, - подчеркнул глава администрации области Александр Никитин.

В новых корпусах очень уютно. Комнаты на несколько человек. Холлы для организации групповых занятий по арт-терапии, гарденотерапии. На улице в специальном загоне живут козы, утки – здесь проводятся занятия по зоотерапии.

Ввод в эксплуатацию корпуса №3 позволит реализовать новую технологию оказания услуг по сопровождаемому проживанию граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями, тем самым создать новое качество их жизни.

- Технология реализуется через взаимодействие механизмов социального сопровождения и обучения навыкам самостоятельного проживания. Для эффективной работы с проживающими гражданами в корпусе оборудованы буфетная, минипрачечная, душевые и туалетные комнаты, - отметила начальник управления социальной зашиты и семейной политики Тамбовской области Анна Орехова.

Большое внимание при внедрении технологии уделяется трудоустройству инвалидов. В частности, рассматривается возможность приобретения оборудования для производства бахил для дальнейшей поставки в аптечные сети и учреждения здравоохранения области. Планируется закупка оборудования для производства резных свечей.

Ресурсным центром по внедрению технологии в учреждении выступает Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации «Прозрение», функционирующая на базе областной психиатрической больницы, имеющая практику сопровождаемого проживания инвалидов.

В Тамбовской области работают три психоневрологических интерната, отделения которых расположены на территории Знаменского, Токаревского, Тамбовского и Моршанского районов. Общая численность - 1 212 койко-мест.

По состоянию на 31 мая, очередь в психоневрологические интернаты составляла 160 человек.

Средняя продолжительность времени ожидания в очереди в интернаты психоневрологического профиля – около 1 года. В течение этого времени граждане получают социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

Уже в ближайшие дни новые корпуса Психоневрологического интерната №3 в посёлке Зелёный Моршанского района будут полностью заселены. И новации в сфере социального обслуживания людей, страдающих психическими заболеваниями, будут воплощены в жизнь.