Губернатор Александр Никитин обратился к гостям и участникам фестиваля имени Рахманинова

Сегодня в Тамбове стартует главное музыкальное событие года. Гостей и участников международного фестиваля имени Сергея Рахманинова на своей странице в Фейсбук поприветствовал губернатор Александр Никитин.

Открывающийся сегодня в Тамбове 38-й международный музыкальный фестиваль вновь будет озарён талантами мировой величины, достойными созвездия Рахманинова! Музыка по праву считается универсальным языком человечества. И мы счастливы тем, что неоценимый вклад в музыкальное искусство и культуру внёс человек планетарной известности - композитор, музыкант, дирижёр - Сергей Васильевич Рахманинов, для которого Тамбовский край всегда был приют труда и вдохновенья. Музей-усадьба Рахманинова в любимой им Ивановке - поистине тот райский уголок, даже на подходах к которому дышится и думается по-иному: более возвышенно, более сердечно, даже более целительно! – написал Александр Никитин.

Губернатор отмечает, что в этом году Рахманиновский фестиваль расширил свою географию. Много концертов состоится в городах и районах области.

Мы постарались в этот раз сделать всё для того, чтобы великая сила музыкального искусства, гениальное творчество Сергея Васильевича стали действительно народным колоколом, звуки которого доступны самому отдалённому уголку любимой композитором Тамбовщины, её коренным жителям и дорогим нашим гостям, потому масштаб фестивалю придан широчайший! – пишет глава региона.

Александр Никитин поздравляет всех зрителей и гостей фестиваля с праздником высокого искусства:

Известна истина: настоящая музыка облагораживает нравы. Уверен: именно этой цели послужит и очередной грандиозный музыкальный фестиваль в честь великого маэстро! А это значит, что великий гуманист Сергей Васильевич Рахманинов по-прежнему жив, мы склоняемся в низком поклоне перед его изумительным талантом и его памятью! И пусть всегда буйно цветут сиреневые и вишнёвые сады в Ивановке и на всей Земле, пусть звучит на планете музыка великого Сергея Васильевича Рахманинова и да пребудет мир во всём мире! С праздником!