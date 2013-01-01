Губернатор Александр Михайлов посетил фотовыставку «Поколение будущего» на Курской Коренской ярмарке



Благодаря мастерским снимкам становится понятно, что курской молодежью стоит гордиться. На фотографиях представлены курские юноши и девушки, сохраняющие народные традиции, осваивающие рабочие профессии. Это юные курские наследники Великой Победы, а также талантливая и одаренная молодежь, музыканты и спортсмены.

Для посетителей выставки организаторы приготовили сюрприз. Юные мастера, запечатленные на одной из фоторабот, показали гостям ярмарки мастер-класс по изготовлению Кожлянской игрушки – бренда Соловьиного края.

Родина знаменитой курской игрушки – деревня Кожля в Курчатовском районе. Кожлянская игрушка — обычно свистулька, но сюжеты ее разнообразны: это и «чудо-всадники» на трёхглавых конях, и фантастические животные, и деревья, и птицы. Сегодня кожлянскую игрушку можно увидеть в тематическим музее в Курской области, а также в музее декоративно-прикладного искусства Москвы, в Русском музее Петербурга, на областных и международных выставках. Забавные фигурки всегда привлекают внимание характерной фантазийной тематикой.