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Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью

Ноя 22
Орловская область Центральный федеральный округ
Группа РОСНАНО заинтересована в сотрудничестве с Орловской областью
Наиболее перспективные аспекты взаимодействия Губернатор Андрей Клычков обсудил с управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием АО «РОСНАНО» Дмитрием Криницким.

«Сегодня в Орловской области активно рассматриваются вопросы дальнейшего развития, в том числе с привлечением федеральных институтов, - сообщил Андрей Клычков. - Существующие предприятия нуждаются в дополнительной поддержке, в современных технологиях, которые помогут эффективно использовать имеющийся потенциал, активно участвовать в экономических процессах. Задачу инновационного и инвестиционного развития регионов поставил Президент России Владимир Путин. И она должна быть решена».

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Орловской областью, тем более уже есть положительный опыт: здесь создан диагностический центр позитронно-эмиссионной компьютерной томографии – в своем роде единственный в стране», - рассказал Дмитрий Криницкий.

Он предложил два ключевых направления партнерства: в области реализации инвестпроектов в регионе и по линии взаимодействия компаний, созданных РОСНАНО, с орловскими предприятиями и потребителями.

В частности, в настоящее время рассматривается возможность открытия на Орловщине производственного филиала ООО «Новые технологии строительства», занимающегося выпуском модификаторов дорожных покрытий.

Также сторонам интересны сферы инновационной медицины, ЖКХ.

«Мы движемся в направлении поддержки различных отраслевых программ и полагаем, что при активном участии региона наши предложения могут быть востребованы местными предприятиями. При этом необходимо, чтобы спрос на инвестиции исходил от предпринимателей, показывающих высокую активность и заинтересованность», - сообщил Дмитрий Криницкий.

По его словам, Орловская область выделяется выгодным логистическим положением. Созданная здесь инфраструктура способствует ведению успешного бизнеса.

В рабочей встрече также приняли участие члены Правительства области, генеральный директор ООО «Новые технологии строительства» Сергей Джаназян.



 
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