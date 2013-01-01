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Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

Июл 31
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

С 23 по 31 июля в Самарской области прошёл Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0.».
С 23 по 31 июля в Самарской области прошёл Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0.». Результаты грантового конкурса объявили на закрытии форума.

В 2019 году форум прошёл в обновленном формате: новая образовательная и культурно-досуговая программа, окружные мероприятия и «перезагрузка» всех 10 смен. Изменения коснулись и процедуры проведения конкурса проектов. Общая сумма выделенных грантов в этом году составила более 10 миллионов рублей.

«Пять проектов из Удмуртии выиграли гранты на сумму 1,140 млн рублей. Всего на федеральный этап конкурса прошло 24 республиканских проекта. Молодёжный форум «iВолга 2.0» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря участию в таких форумах инициаторы социальных проектов могут раскрыть свой потенциал и пройти школу проб и ошибок. Идеи победителей форума вполне способны вырасти в социальное предпринимательство», - прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин. 16 августа первый вице-премьер Удмуртии встретится с победителями форума «iВолга 2.0», чтобы обсудить дальнейшее развитие и реализацию их проектов.

В числе призёров форума «iВолга 2.0» пять участников из Удмуртии:

- Андрей Семенов, проект «Акселератор социальных проектов «Вверх» (440 тыс. рублей);

- Анастасия Колупаева, проект «Молодёжная площадка для неформального общения молодёжи Кизнерского района «Школа жизни» (200 тыс. рублей);

- Злата Смоленцева, проект «Образовательный центр «Команда ПРОФИ» (200 тыс. рублей);

- Евгений Дука, проект «Магазин крафтового чая «DUKE TEA» (150 тыс. рублей);

- Антон Касаткин, «Устойчивое развитие малых деревень» (150 тыс. рублей).

Наша справка: Организаторами Форума являются Администрация Губернатора Самарской области и Правительство Самарской области под патронатом аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. За семь лет существования форума в стране более 300 проектов получили поддержку на 56 млн рублей.



 
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