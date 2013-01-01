Гранты из президентского фонда получат проекты из Удмуртской Республики

Итоги конкурса подвели в среду, 22 ноября. 25 проектов из Удмуртии прошли отбор на получение средств из фонда президентских грантов. Из 94 заявок от «родникового края» финансирование смогут получить 25. Общая сумма поддержки составляет почти 45 млн рублей.

Победителями от Удмуртии стали:

- АНО центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум» - региональная система дистанционного обучения как инструмент модернизации образовательной деятельности сельских школ и учреждений СПО. Сумма - 1 226 587 рублей;

- Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в Удмуртской Республике - Международный фестиваль скандинавской ходьбы в Удмуртии – 2018. Сумма - 2 211 000 рублей;

- АНО «Центр развития образовательных технологий» - профориентационная настольная игра для детей с ОВЗ. Сумма- 497 964,75 рублей;

- Некоммерческое партнерство «Лицейский союз» - Создание STEM-центра для школьников Воткинска. Сумма - 499 934 рублей;

- «Республиканский национально-культурный центр кряшен Удмуртии» - Центр развития народных промыслов и ремёсел, воссоздания и преумножения культурных традиций малых народностей, компактно проживающих на территории Удмуртской Республики. Сумма - 487 505,50 рублей;

- Региональное молодежное движение «Креативный капитал» - Акселератор проектов «Фаст.Революция». Сумма - 2 850 880 рублей;

- Общественный еврейский благотворительный фонд «Хэсэд-Ариэль» - Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Сумма - 1 513 730 рублей;

- Удмуртская молодежная общественная организация «Шунды» - Шудком: изучаем играя (удмуртский язык для детей). Сумма - 2 874 755 рублей;

- «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш» - Билингва. О практиках формирования двуязычия в современной городской среде. Сумма - 1 727 091 рублей;

- Общественное движение Ижевска «За здоровое поколение» - Тепло родного дома. Сумма - 494 310,56 рублей;

- Общественная организация «Город-сад-Ярушки» - Развитие экологической культуры населения в городах Удмуртской Республики. Сумма - 492 855,66 рублей;

- «Ассоциация родителей детей-инвалидов» Сарапула - Город на ощупь. Сумма - 9 869 127 рублей;

- «Объединение детей-инвалидов, инвалидов с детства, их родителей и опекунов города Ижевска» - Лыжи мечты: Зима-Лето. Апробация и внедрение круглогодичной модели адаптивного спорта шаговой доступности для детей-инвалидов. Сумма - 2 999 974,70 рублей;

- «Ассамблея народов Удмуртии» - Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сумма - 1 511 550 рублей;

- «Краеведческий клуб» Глазова - возрождения родовых истоков удмуртов «Воршуды ДондыДора». Сумма - 1 239 682,50 рублей;

- АНО театрального искусства и творческих инноваций «Шундымурт» - Развитие школы удмуртской драматургии. Сумма 419 250 рублей;

- АНО поддержки инициатив в области материнства и детства «Школа-Кроха» – Умосфера. Сумма - 498 166 рублей;

- «Землячество «Эгра» Игринского района» - информационно-ресурсный центр «Сделано в Игре». Сумма - 798 297,68 рублей;

- Глазовское городское отделение организации ветеранов «Боевое братство» - Военно-исторический туристический маршрут «Страж. 12 веков истории». Сумма - 5 511 067 рублей;

- Благотворительный фонд «Благо дарю» - телевизионный проект «Городские истории». Сумма - 488 980 рублей;

- Экологическое молодежное общественное движение «Экопрофтех» - Сохраним «Кедровое чудо» Удмуртии. Сумма - 409 577,15 рублей;

- Детская эстрадная студия «Дельфин» - IX Фестиваль детского и молодежного творчества «Зажигаем звезды!». Сумма-1 601 447 рублей;

- «Общество русской культуры Удмуртской Республики» - Международный фестиваль народного творчества «Окно в небо» им. Д.К. Зеленина. Сумма - 2 102 965,40 рублей;

- Благотворительный фонд «Подари завтра!» - Удмуртский открытый инклюзивный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей «Удмуртия, мой край родной!». Сумма - 1 028 470,00 рублей;

- Ассоциация молодёжных национально-культурных общественных объединений «Вместе» -многонациональный молодёжный образовательный центр «Вместе». Сумма - 1 322 360,00 рублей.

Ознакомиться с проектами можно на сайте фонда президентских грантов