Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось очередное заседание Комитета по строительству ТПП РФ на тему «О реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Градостроительные аспекты».

Его модератором выступил Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин. В своем вступительном слове он отметил, что все-таки надо менять стратегию строительства жилья. Мы не можем следовать тем задачам, которые предусматривают строительство многоэтажных высотных домов. По трем кварталам 2018 года, в среднем по России, мы вводим жилье этажностью 16,8 этажей. И это в России, у которой больше всех земли. Размеры квартир снижаются до минимума – 48,6 кв.м. А что делать многодетным семьям? Мы ограничиваем людей. Малоэтажное строительство с участком земли, конечно, создает более комфортные условия. Сегодня мы хотим акцентировать внимание именно на этой тематике, подчеркнул он.

Затем слово для приветствия было предоставлено президенту Российского союза строителей Владимиру Яковлеву. По его словам, сегодня очень важно для нас для всех, что тема строительства рассматривается на самом высоком уровне и, наконец, приняты такие важные, нужные для строителей решения вопросов. Другое дело, все ли может быть реализовано при таком подходе? Это вот вопрос. Переход на эскроу-счета вызывает массу вопросов в связи с тем, что не решены вопросы с банками. Как они будут подходить, что они будут делать, каким образом они будут реализовывать эти темы? Разговоры идут: «Все будет нормально, все будет хорошо». Но хорошо где? В банковской системе хорошо? Получая такие огромные дивиденды, банковская структура крепко стоит на ногах.

Существует много проблем, без обсуждения, решения которых на разных уровнях ничего не получится. Надо обсудить вопросы ценообразования. Надо выстроить нормальную тарифную политику. Надо решить другие очень важные для строительства вопросы. Ясно, что если не поднимать их, не будет движения. Мы убедились, что для того чтобы какую либо тему взбудоражить как следует, требуется не один десяток лет. Мы что о ценообразовании не говорили два десятка лет назад? Говорили! Но подошли к решению задач только вот сейчас.

Тема капитального ремонта. 3,5 млрд кв.м жилья сегодня у нас уже существует. С ним тоже нужно что-то делать. Расселение ветхого и аварийного жилья – проблема. На самом деле аварийного жилья гораздо больше, чем прописано, так как аварийное жилье на контроль берет прокуратура.

Много вопросов требуют внимания. Ясно, что за один год их не решишь, но решения приходят. В прошлом году мы ввели 75 млн кв.м жилья, в этом году нужно вводить 88 млн кв.м, 120 млн кв.м не за горами. Два месяца этого года -10% по отношению к прошлому году. Прошлый год – минус по отношению к позапрошлому году. Поэтому нужны новые условия, новые технологии. Нужна какая-то помощь в решении хотя бы вопросов индивидуального жилищного строительства. Это одна из тем, которая могла бы двигать вперед всю нашу строительную экономику. Строительство – это авангард экономики, это показатель развития нашей страны. Жилье – это настроение, политическое, экономическое, моральное состояние. Если мы будем реализовывать национальные проекты и создадим и нормальные квадратные метры, и комфортную среду, все будет хорошо.

Не все решается так, как мы бы хотели. Мы уже убедились, что много хороших законов с участием строителей было подготовлено, но как только они переходят в разряд обсуждения и визирования, мы получаем обрезанный закон. Нам говорят: «Ребята не беспокойтесь. Мы примем, а потом вы внесете коррективы». А вот с коррективами потом не разберешься».

Далее на заседании с докладами выступили:

- Александр Кривов, председатель подкомитета по градостроительству и архитектуре Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, генеральный директор ЗАО «Национальный градостроительный институт»;

- Сергей Быстров, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, председатель Совета директоров Группы компаний «Национальное градостроительное объединение»;

- Андрей Боков, Почетный президент Союза архитекторов России;

Также выступили:

- Андрей Старовойтов, руководитель ООО «Агентство консультаций и управления «КОНУС»;

- Виолетта Басина, председатель Комитета по взаимодействию застройщиков и собственников Российского союза строителей;

- Юрий Крупнов, член Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России;

- Сергей Мытарев, президент АО «Центрсельстрой» и другие.

По итогам обсуждения были сформированы позиция и предложения бизнес-сообщества по национальному проекту «Жильё и городская среда», которые будут направлены в Минстрой РФ.