Госдолг Астраханской области сокращен на 4,4 млрд рублей за 4 месяца 2019 года



Глава региона Сергей Морозов отметил высокую динамику снижения государственного долга и внутренней долговой нагрузки и эффективную работу областного минфина.

На рабочей встрече врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова с исполняющим обязанности руководителя областного минфина Виталием Шведовым подвели итоги работы органов власти по снижению госдолга и долговой нагрузки региона в этом году.

По итогам 2017 года госдолг Астраханской составлял более 27 миллиардов рублей. За 2018 год он был сокращён более чем на 5 миллиардов. И уже по итогам четырёх месяцев текущего года он сокращён до 17, 8 миллиардов рублей, сообщил Виталий Шведов.

Что касается долговой нагрузки, если по итогам 2017 года объем долга приближался к объему доходов областного бюджета, то за 2018 год он был сокращён до уровня 60 % от собственных доходов. Сейчас долговые показатели уже меньше 60 % от собственных доходов, что является безопасным уровнем внутреннего долга. По словам и.о. министра финансов Астраханской области, «экономия средств на обслуживании долга благоприятно скажется на бюджете». Так, по итогам 2018 года удалось сэкономить 300 миллионов рублей.

Сейчас минфин региона планирует получить бюджетный эффект в 200 миллионов рублей от досрочного погашения кредитов. Сэкономленные средства пойдут на обеспечение социально-экономического развития Астраханской области. Кроме того, укрепление долговой устойчивости региона благоприятно скажется на инвестиционном климате.

«Динамика снижения долговой нагрузки внушает оптимизм. Давайте двигаться поступательно вперед», – резюмировал глава Астраханской области Сергей Морозов.