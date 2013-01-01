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ИЗМИР

Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми

Июн 14
Москва Центральный федеральный округ
Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми

В Ухте состоялся десятый региональный фестиваль радиоуправляемых моделей «RC-MADNESS – 2018»
Фестиваль организован министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми и «Ухтинским государственным техническим университетом». Площадкой для его проведения в этом году был выбран муниципальный «Центр юных техников» Ухты, поскольку именно в этом городе реализуется проект «Инженерно – техническое образование – основа развития экономики региона», который в прошлом году стал обладателем республиканского гранта.

В Ухте фестиваль собрал 60 техников из нескольких муниципалитетов в возрасте от 10 до 50 лет. Состоялись лично-командные соревнования по авиа- и автомоделизму, 3D-моделированию. Впервые в этом году в соревнованиях участвовали модели с FPV-управлением. Всего было выделено восемь классов моделей - автомодели МАКСИ, автомодели МИНИ, пилотаж, авиагонка, мультироторные FPV, RC-Combat, планера.

Самым привлекательным зрелищем для гостей фестиваля стал дрон-рейсинг – гоночные соревнования FPV квадрокоптеров, для которых были закуплены специальные конструкции и ограждения. Проведение этих гонок вывело «RC-MADNESS – 2018» на новый уровень.

По итогам фестиваля были определены лучшие модели, победители и призёры соревнований, отмечены интересные конструкции и технические решения.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ



 
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